Domenica 24 Ottobre 2021, 13:31 - Ultimo aggiornamento: 14:33

Muore a Zanzibar mentre è in vacanza. Un ragazzo di 31 anni, Valerio Ciceroni residente a Passo Corese (Rieti), è morto mentre stava trascorrendo un periodo di villeggiatura nell’arcipelago delle isole della Tanzania insieme a una ragazza.

I familiari sono stati informati della sua scomparsa nella mattinata di oggi, domenica 24 ottobre, e si sono immediatamente attivati tramite le istituzioni locali e la Farnesina per capire cosa sia accaduto al giovane e raggiungere la rappresentanza diplomatica a Zanzibar al fine di avviare le procedure per il rimpatrio della salma.

Sconosciute al momento le cause del decesso del giovane, che ha un fratello gemello, conosciutissimo in tutto il comune di Fara Sabina, al confine fra la provincia di Roma e quella di Rieti, piombato nello sconcerto non appena la notizia è iniziata a circolare.