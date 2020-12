In fila in piazza Vittorio Emanuele II per il vaccino antinfluenzale

RIETI - Dopo la lunghissima coda di auto per salire al Terminillo, la domenica mattina a Rieti registra la fila anche in piazza Vittorio Emanuele II davanti all'Unità Mobile allestita dalla Asl di Rieti per incentivare la campagna vaccinale antinfluenzale.

Una vaccinazione gratuita e senza prenotazione, quella disponibile presso l'unità mobile, che l'Asl ha allestito nelle giornate di sabato e domenica, dalle 10 alle 16 in piazza del Comune a Rieti per la Campagna Antinfluenzale e che, a giudicare dalla lunga attesa fuori dal gazebo, i reatini hanno scelto di non lasciarsi sfuggire.

