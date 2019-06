Il corpo di un uomo senza vita trovati in un appartamento di vicolo Barilotto

RIETI - Il corpo senza vita di un uomo è stato rinvenuto questa mattina all'interno di un un'appartamento in vicolo Barilotto nel centro storico di Rieti nei pressi di piazza San Francesco.



Non si conoscono ancora le generalità nè le cause del decesso. Ad allertare le forze dell'ordine sono stati alcuni residenti della stessa via preoccupati dalla circostanza che l'uomo, da alcuni giorni, non fosse stato visto in zona nè uscire di casa senza più rispondere al telefono o al citofono.



Poi nella mattinata la tragica scoperta del cadavere. Sul posto personale della Squadra volante della Questura di Rieti, un'equipe del 118 e pompieri. © RIPRODUZIONE RISERVATA