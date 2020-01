RIETI - Il corpo di un 57enne è stato ritrovato senza vita questa mattina intorno alle 10 all'interno di un appartamento in Sabina, a Forano. L'uomo non rispondeva da alcuni giorni alle chiamate telefoniche, nè a casa.



Sono state così allertate le forze dell'ordine e, successivamente, i vigili del fuoco per entrare nell'abitazione e poter verificare. Una volta sul posto la squadra del distaccamento territoriale di Poggio Mirteto è riuscita ad introdursi all'interno dell'appartamento, un locale adibito a vano abitativo in via del Passeggio, dove ha ritrovato l'uomo ormai riverso senza vita.



Sul posto anche personale medico-sanitario del 118 e il medico per la constatazione del decesso. Secondo quanto appreso l'uomo (A.L. le iniziali) era morto da alcuni giorni. © RIPRODUZIONE RISERVATA