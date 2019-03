RIETI - Di sport rosa a Rieti se ne fa tanto, tantissimo. E un po’ ovunque: permea quasi tutte le discipline individuali e quelle di squadra.



L’Unione Nazionale dei Veterani dello Sport del Lazio ha premiato per il secondo anno consecutivo le donne più brave dello sport regionale: la sezione reatina intitolata a Carlo Millesimi dell’Unvs e guidata da Maria Cristina Tiberi si è unita all’invito per la prima volta nella sua storia, partecipando il 9 marzo ad una premiazione tutta esclusivamente al femminile, ma che potesse parlare anche reatino.

LE PREMIATE

Nella Sala Auditorium del Palazzo delle Federazioni di Roma, il premio “Donne con lo sport nel cuore” porta alla ribalta tre individualiste reatine e la formazione femminile del calcio a cinque della Pro Calcio Cittaducale, tutte premiate dal delegato regionale Umberto Fusacchia.

Alla 24enne Giorgia Marincioni va il riconoscimento dell’affermazione sportiva come “Giovane donna con lo sport nel cuore”, presidente della società sportiva “LiberaMente”, istruttrice di zumba e di strong by zumba.

A Catiuscia Rossi e a Rosalinda Conti, invece, il riconoscimento della dedizione sportiva come “Donna con lo sport nel cuore”. Alla Rossi per gli oltre dieci anni di attività trascorsi nel mondo del fitness come istruttrice di aerobica, zumba, country fitness e zumba step, mentre a Rosalinda Conti per il suo profondo impegno profuso da anni nel mondo del calcio.

Il riconoscimento per l’armonia sportiva alla “Squadra con lo sport nel cuore” è andato invece alla formazione rosa del calcio a cinque della Pro Calcio Cittaducale del presidente Fabrizio Vasta e della vice Benedetta Colasanti, composta da Angelica Gentile, Valentina Cerri, la capitana Paola Capasso, Vanessa Iabichella, Alessia Brucchietti e Alessandra Fidanza. E fino al Palazzo delle Federazioni è arrivato il commosso ricordo, da parte delle ragazze, di Stefano Colasanti, l’allenatore del team rosa, il vigile del fuoco perito nell’esplosione della cisterna lungo la Salaria, il 5 dicembre scorso.

Ultimo aggiornamento: 10:33

© RIPRODUZIONE RISERVATA