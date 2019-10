Ultimo aggiornamento: 14:20

RIETI - Su proposta del Consorzio Sabina Universitas, il Comune di Rieti e una serie di associazioni sportive dilettantistiche che gestiscono impianti sportivi nella città, hanno promosso una convenzione con agevolazioni economiche riservate agli studenti iscritti presso il Polo universitario di Rieti “Sabina Universitas”.Al momento, le offerte riguardano la Palestra Infinity Wellness, la Palestra “New Life”, la piscina di Micioccoli “Centro Italia Nuoto”, la piscina di Campoloniano “Zeus Sport Group”, lo stadio di atletica “Guidobaldi” e il Centro sportivo “Gudini”.Ulteriori informazioni al seguente link: https://www.sabinauniversitas.org/su/notizie/news/701-convenzione-tra-strutture-e-impianti-sportivi-della-citta-di-rieti-e-studenti-della-sabina-universitas«Contribuiamo volentieri, anche tramite strutture comunali, alla possibilità di fornire convenzioni agli studenti – spiega il consigliere comunale delegato allo sport, Roberto Donati – è chiaro ormai a tutti che un territorio che vuole competere, anche a livello di offerta formativa e di attrattività verso l’esterno, deve essere in grado di fornire una serie di servizi a corredo, in questo caso, dei corsi universitari. Anche agevolare e sostenere la pratica sportiva è un modo per puntare sul futuro di questa città e sulla presenza dell’Università. Lancio un invito ad altre associazioni sportive che volessero farlo ad aderire al più presto proponendo ulteriori offerte, segnalandole alla Sabina Universitas o al sottoscritto».