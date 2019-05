© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIETI - Campionati Nazionali Universitari di boxe, Rieti c’è. Tra i nove pugili che si contenderanno sul quadrato del palasport de L’Aquila, la prossima settimana, il titolo nella categoria 64 chilogrammi anche, il ventiduenne Francesco Pagani, atleta di Magliano Sabina, studente di Agraria all’Università di Perugia.Nei ventitré incontri disputati fino ad ora, ha collezionato 13 vittorie, 5 pari e altrettante sconfitte. Come pugile è cresciuto nella Polisportiva Maglianese, sotto la guida dell’esperto maestro Plinio Morresi che l’ha preso sotto la sua guida da quando ha infilato per la prima volta i guantoni.«E’ un tecnico del ring Pagani – ha detto Morresi – ha molte qualità e anche elevati margini di miglioramento. Si allena sempre con molto impegno e determinazione e sono convinto che far bene in questo appuntamento. E' anche motivato, pertanto i presupposti per regalare alla box reatina un traguardo importante ci sono tutti secondo me».