RIETI - Svanisce sul più bello, il sogno iridato della Nazionale Universitaria allenata dal ct Arrigoni, che contro i campioni in carica del Giappone, recuperano dall'1-3 iniziale grazie ad un penalty al 95' ma poi dalla lotteria dei calci di rigore arriva il 7-8 finale che premia i nipponici.Tra gli azzurri altra prova maiuscola di Cericola che nei 55' iniziali gioca un buon calcio, non riuscendo però a trovare il gol: ora non resta che la "finalina" di consolazione per il bronzo, in programma sabato alle 17 all'Arechi di Salerno contro la Russia sconfitta dal Brasile (2-1) che dir fatto contenderà l'oro al Giappone.«È un vero peccato - spiega Cericola a fine gara - l'avevamo ripresa, ma poi i rigori sono un terno al lotto. L'errore di Vitturini? Ci può stare, a lui va tutto il nostro sostegno».Italia che, nonostante il ko dagli undici metri, nella quattro gare disputare sin dallo scorso 2 luglio, nei 90' non ha mai perso: 3 vittorie ed un pareggio.Per Cericola, un ultimo sforzo estivo, poi ci sarà modo e tempo per pensare al futuro: ancora in amarantoceleste? «Vedremo - ripete - non dipende solo da me: insieme al procuratore Caravello capiremo quale sarà la soluzione migliore per tutti».