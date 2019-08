© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIETI - Rimasta invariata la regola degli under, anche in questa sessione di mercato c'è stata la caccia per accaparrarsi i migliori giovani del panorama cestistico nazionale.Tra le formazioni del girone Ovest che hanno virato verso la continuità tecnica, confidando nella definitiva consacrazione dei propri prospetti ci sono l'Orlandina e Treviglio: con Sodini e Vertemati che avranno ancora a disposizione gli artefici della scorsa stagione come Laganà e Mobio con l'aggiunta dell'esterno Querci. Mentre i lombardi, perso Pecchia, potranno contare su un pacchetto under solido e ben amalgamato composto dai riconfermatissimi Palumbo, D'Almeida e Manenti oltre alla new entry Taddeo, giunto da Brindisi.Attese a Biella intorno a Giordano Bortolani, il prospetto classe 2000, sarà la guardia titolare della nuova Biella di Galbiati, che con la formula del prestito ha pescato Lodovico Deangeli. Agirà nel quintetto anche il giovanissimo Cosimo Costi, volto nuovo di Bergamo, piena di under in panchina. A Torino ci sarà l'ala grande Ousmane Diop di 204 cm, in prestito da Sassari, a Napoli c'è Dincic, che lo scorso anno ha registrato buoni numeri in serie B.Trapani ha salutato l'ottimo Miaschi, sbarcato in A, il cambio di regia sarà l'ex Rieti Federico Bonacini, a caccia del riscatto in Sicilia. Zeus che invece punterà nell'apporto del duo Filoni-Nikolic, con il primo già nel giro delle nazionali giovanili, è alla prima esperienza in A2 e il serbo che cercherà continuità dopo gli spezzoni della scorsa stagione.