Under 19: weekend avaro di risultati positivi per le squadre reatine

RIETI - Tanti gol nel weekend appena trascorso, in cui si sono giocate le gare del quinto turno del campionato Under 19 regionale B (girone B) e della terza giornata dell'Under 19 provinciale (Roma, raggruppamento A). Fine settimana sostanzialmente negativo per le squadre reatine, tra le quali vince solo l'Accademia Calcio Sabina.

Under 19 regionale B (girone B)

Nonostante la rete di Giuli, arriva un ko casalingo per Cantalice (7 punti), superato 2-1 dal Circolo Canottieri Roma (8). «Anche se il risultato dice altro - dichiara il tecnico degli sconfitti, Piero Lunari - i ragazzi hanno giocato una buona partita. Purtroppo, come spesso accade, abbiamo sofferto la fisicità degli avversari, pur tuttavia imponendo il nostro gioco e creando diverse palle gol. Gli avversari sono stati poi sicuramente bravi a difendersi e a realizzare i gol su due ingenuità da parte nostra. Ora, guardiamo avanti, cercando di preparare con attenzione il prossimo match».

Molte emozioni nella sfida tra Alba Sant'Elia (1) e Sant'Angelo Romano (capolista a quota 13), alla fine vincitore per 3-2. Per i padroni di casa, non basta la doppietta di Rossi. Massimiliano Festuccia, allenatore dei padroni di casa insieme a Fabrizio Massimi: «Primo tempo buttato via con un approccio forse intimidito dalla classifica. Nella ripresa, grazie ad un cambio di modulo e soprattutto alla giusta grinta dei ragazzi, abbiamo recuperato la gara fino al 2-2. In seguito, presi dalla voglia di portare a casa la prima vittoria, abbiamo continuato a spingere, sfiorando più volte il terzo gol, ma alla fine abbiamo purtroppo subito, in contropiede e all'ultimo minuto di recupero, la rete del 3-2. Faccio i complimenti ai miei ragazzi e sono sicuro che, continuando a lavorare duro, presto arriverà anche la vittoria».

Ancora un fine settimana grigio pure per Poggio Mirteto (1), battuto 3-0 dagli ospiti del Fiano Romano (10). «Sono fiducioso riguardo ai miglioramenti che la squadra potrà fare in vista delle prossime gare - afferma il mister dei sabini, Francesco D'Amico - e mi auguro che anche i ragazzi possano esserne consapevoli. Certamente, per noi, un problema di questo inizio stagione è stato il mancato svolgimento della preparazione atletica prima dell'inizio del campionato, ma ora stiamo recuperando con il nostro Antonello De Angelis, che, come sempre, sta dimostrando la sua professionalità. Nel frattempo, a causa anche di alcuni infortuni, stiamo guardando al mercato per cercare di effettuare buoni innesti in grado di contribuire ai passi in avanti che la squadra dovrà effettuare».

Under 19 provinciale (Roma, girone A)

Città di Fiano - Accademia Calcio Sabina 2-7: ottima prestazione della squadra ospite, a segno con Balsamo (3), Antonini (2), Angeletti e Di Mario.

Fiamignano Equicola - Pro Fiano 1-3: inutile, per i padroni di casa, la rete di Rosati.

Prima Porta - Ginestra 4-1: il gol dei sabini è ad opera di Tulli.

Non ancora omologato il risultato tra Futbol Montesacro e Passo Corese: il motivo sarebbe da ricondurre ad un eccessivo numero di giocatori classe 2001 schierati dalla formazione romana.

Rinviata, invece, a data da destinarsi la sfida tra Velinia e Santa Lucia a causa di positività al Covid riscontrata in membri della squadra ospite.

Tor Lupara - Mentana Squadra B 8-1

Classifica

Santa Lucia, Prima Porta, Accademia Calcio Sabina, Pro Fiano 6; Tor Lupara, Passo Corese 4; Futbol Montesacro, Città di Fiano 1; Ginestra, Velinia, Fiamignano Equicola 0. Fuori classifica: Mentana squadra B