Under 19: conquistano i tre punti soltanto Cantalice e Ginestra, pari per l'Accademia

RIETI - Archiviate per le squadre reatine le gare della tredicesima giornata del campionato Under 19 regionale B e del nono turno dell'Under 19 provinciale. Weekend del tutto positivo solamente per Cantalice e Ginestra.

Under 19 regionale B (girone B)

Ancora un successo convincente per Cantalice (nono a 19 punti), che espugna 2-0 il campo dell'Eretum Monterotondo (settimo a 22). Decisive le reti di Paris e Creazzo.

«Abbiamo disputato una buona partita contro un ottimo avversario - afferma il tecnico biancorosso, Renato De Dominicis - Fin da subito i ragazzi si sono comportati come un gruppo coeso e determinato, portandosi avanti di due gol già prima dell'intervallo. Nella ripresa siamo stati bravi a gestire il vantaggio, riuscendo a mettere in cassaforte tre punti importanti.

Sfortunato ko per l'Alba Sant'Elia (penultima a quota 6), superata 3-2 dagli ospiti del Tivoli (ottavi a 20). Nonostante la buona prova, al team reatino non bastano i gol di Rossi e Aguzzi. «Una bella sfida, ricca di emozioni, contro una formazione ben attrezzata - dichiara il mister reatino, Antonio Pilati - Il match è stato molto equilibrato e dunque sarebbe stato giusto chiuderlo almeno con un pari. Ora ci prepariamo alla prossima gara, che affronteremo con qualche giocatore in più e con l'obiettivo di fare risultato».

Fine settimana, invece, da archiviare in fretta per Poggio Mirteto (terzultimo a 8), travolto 9-0 dai padroni di casa dello Sporting Montesacro (secondo a 26).

Under 19 provinciale - Roma (girone A)

Passo Corese - Ginestra 1-3: torna a sorridere il gruppo di mister Mirko Manganaro, grazie ad una tripletta di uno scatenato Ippoliti. Per i bianconeri, polemici in merito all'arbitraggio che ha anche annullato due loro reti, gol segnato da Di Simone.

Fiamignano Equicola - Città di Fiano 4-5: ai padroni di casa non basta una prestazione di grande cuore, con doppietta di Maffia e gol di Leonardi e Ferraresi.

Accademia Calcio Sabina - Mentana 1-1: ancora un pareggio, con rete di Antonini, per i biancoazzurri, stavolta contro gli ospiti romani fuori classifica. Al momento, la squadra di Silvio Ceccarelli condivide la seconda posizione con Tor Lupara e Prima Porta Saxa Rubra.

Posticipata a mercoledì pomeriggio Futbol Montesacro - Velinia.

Tor Lupara - Prima Porta Saxa Rubra 4-0

Pro Fiano - Santa Lucia 1-1

La classifica

Santa Lucia 21, Tor Lupara, Accademia Calcio Sabina, Prima Porta Saxa Rubra 16; Futbol Montesacro, Pro Fiano 13; Ginestra 10; Città di Fiano 8; Passo Corese 6; Fiamignano Equicola 3; Velinia 0