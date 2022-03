Under 19: poker del Cantalice, ko Alba e Poggio Mirteto, vince l'Accademia Sabina

RIETI - Trascorso il fine settimana, è tempo di fare il punto sui risultati delle squadre reatine nella quindicesima giornata del campionato Under 19 regionale B (girone B) e nell'undicesimo turno dell'Under 19 provinciale.

Under 19 regionale B (girone B)

Grande vittoria casalinga per Cantalice (ottavo a 22 punti), che travolge 4-0 la Castelnuovese (9) grazie alla doppietta di Creazzo e alle reti di Hosman e Mancini. «Una gara vinta con merito e ben giocata dai miei ragazzi - dichiara il tecnico dei biancorossi, Renato De Dominicis - Abbiamo segnato due gol nella prima frazione, mantenendo da subito ritmi abbastanza elevati. Nella ripresa, il nostro portiere ha parato anche un calcio di rigore, evitando agli avversari di rientrare in partita. Complimenti a tutto il gruppo per la bella prestazione».

Pesante ko, invece, per l'Alba Sant'Elia (in penultima posizione a quota 6), surclassato 6-1 dagli ospiti dello Sporting Montesacro (secondi a 32). L'unica rete dei padroni di casa è firmata da Di Marco. «Una sfida che ci servirà per migliorare, soprattutto dal punto di vista difensivo - confessa l'allenatore degli sconfitti, Antonio Pilati - Abbiamo, infatti, subito 4 gol su fallo laterale e ciò è veramente inconcepibile. Sul piano del gioco non siamo andati neanche molto male, ma, dopo gli errori visti in questo match, c'è bisogno di lavorare con pazienza in vista di risultati migliori già dalle prossime settimane».

Da dimenticare anche il match di Poggio Mirteto (terzultimo a 9), piegato tra le mura amiche 4-1 dall'Eretum Monterotondo (28).

Under 19 provinciale (Rieti, girone unico)

Accademia Calcio Sabina - Ginestra 2-0: ritorno al successo per i padroni di casa, a segno due volte con Antonini.

Passo Corese - Velinia 2-2: grande equilibrio tra le due formazioni reatine: da una parte doppietta di Melilli, dall'altra gol di Acampa e Giacomini.

Futbol Montesacro - Fiamignano Equicola 6-0

Tor Lupara - Città di Fiano 9-1

Mentana - Santa Lucia 3-5

Pro Fiano - Prima Porta Saxa Rubra 2-4

Classifica (da cui è fuori Mentana)

Santa Lucia 24; Tor Lupara, Futbol Montesacro, Prima Porta Saxa Rubra 22; Accademia Calcio Sabina 19; Pro Fiano 13; Ginestra 10; Città di Fiano 8; Passo Corese 7; Fiamignano Equicola 3; Velinia 1