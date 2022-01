Under 19, Cantalice sconfitto, due rinvii causa Covid nei regionali. Ko anche Velinia e Fiamignano

RIETI - Tre gare e due rinvii hanno coinvolto le squadre reatine negli ultimi quattro giorni appena trascorsi, in cui erano in programma i match dell'undicesima giornata del campionato Under 19 regionale B (girone B) e un paio di recuperi del settimo turno dell'Under 19 provinciale.

Under 19 regionale B (girone B)

Positività al Covid riscontrate tra i giocatori di Alba Sant'Elia (ultima a 2 punti) e Guidonia (6), che dunque sono state costrette ad assistere al rinvio (a data da destinarsi) del match che le avrebbe incrociate. Stessa sorte per la sfida tra Tivoli 1919 (14) e Poggio Mirteto (7) a causa di contagi che hanno colpito la squadra di casa.

Si è invece disputata la partita tra Sporting Montesacro (20) e Cantalice (13), terminata 3-0 per la compagine capitolina. «Risultato un po' bugiardo per quanto visto in campo - dichiara il tecnico degli sconfitti, Piero Lunari - Dopo un ottimo primo tempo, chiuso sotto di un gol, nella ripresa siamo calati in termini di intensità e abbiamo subito altre due reti, nonostante la grinta e la determinazione mostrata. Complimenti, comunque, agli avversari, che ritengo la formazione migliore finora incontrata».

Under 19 provinciale - Rieti

Pesanti ko per 9-2 subiti da Velinia e Fiamignano Equicola nelle gare di recupero. La prima, nella sfida in trasferta giocata il 6 gennaio, cade contro Città di Fiano, nonostante i gol realizzati da Di Stefano e Lippoli. La seconda, a segno con Angelini e Rosati, viene superata dagli ospiti del Prima Porta Saxa Rubra.

La classifica (da cui è fuori Mentana squadra B)

Santa Lucia 19; Prima Porta Saxa Rubra, Accademia Calcio Sabina 15; Futbol Montesacro 12; Pro Fiano 11; Tor Lupara 10; Ginestra 7; Passo Corese, Città di Fiano 5; Velinia, Fiamignano Equicola 0