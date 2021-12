Under 19, l'Accademia Sabina l'unica a sorridere, pareggia l'Alba, rinviate due gare

RIETI - Si è appena chiuso un nuovo weekend in cui si sono giocate buona parte delle sfide della nona giornata del campionato Under 19 regionale B e del settimo turno dell'Under 19 provinciale. Fine settimana in cui l'Accademia Calcio Sabina è l'unica squadra reatina a ottenere i tre punti.

Under 19 regionale B (girone B)

Ko casalingo per Poggio Mirteto (7 punti), superato 2-0 da Guidonia (6). «A nostra differenza, gli avversari hanno saputo concretizzare le occasioni che gli sono capitate - dichiara il tecnico sabino, Francesco D'Amico - e quindi complimenti a loro per il successo. Per quanto ci riguarda, ci prepariamo con il massimo impegno alla prossima sfida pre-natalizia sul campo di Fidene».

Termina 2-2 il match dell'Alba Sant'Elia (ultima a quota 2) contro gli ospiti del Circolo Canottieri Roma (15). Per la squadra di casa, uscita da un periodo di sconfitte consecutive, gol di Di Marco e Rossi.

Rinviata, invece, al 22 dicembre la partita fra Tivoli (8) e Cantalice (10).

Under 19 provinciale (Roma, girone A)

Passo Corese - Accademia Calcio Sabina 2-3: vittoria che consolida il secondo posto della squadra ospite, a segno con la doppietta di Balsamo e con la rete di Antonini. Dall'altra parte non bastano la realizzazione di Mazurczyk e un autogol.

Futbol Montesacro - Ginestra 2-0

Tor Lupara - Santa Lucia 1-3

Pro Fiano - Mentana squadra B 2-4

Rinviate a data da destinarsi Fiamignano Equicola - Prima Porta Saxa Rubra (in questo caso per neve) e Città di Fiano - Velinia (ospiti che sono in quarantena cautelativa a causa di un contatto con una positività al Covid e che non hanno potuto giocare neanche il recupero dello scorso mercoledì con Santa Lucia).

Classifica

Santa Lucia 16; Accademia Calcio Sabina 15; Futbol Montesacro, Prima Porta Saxa Rubra 12; Pro Fiano 11; Tor Lupara 10; Ginestra 7; Passo Corese 5; Città di Fiano 2; Velinia, Fiamignano Equicola 0