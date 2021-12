Under 19: Poggio Mirteto vince il derby a Cantalice, ok anche Accademia e Ginestra

RIETI - Si è concluso nel fine settimana il set di gare dell'ottavo turno del campionato Under 19 regionale B e della sesta giornata dell'Under 19 provinciale. Poggio Mirteto vince il derby contro Cantalice e sorride proprio come Accademia Calcio Sabina e Ginestra.

Under 19 regionale B (girone B)

Grinta, determinazione e voglia di ottenere un risultato positivo: nel derby tra Cantalice (10 punti) e Poggio Mirteto (7), terminato 1-0 per gli ospiti grazie al gol di Sabatini direttamente dall'Under 17, entrambe le squadre hanno mostrato questi tre elementi, cercando la prima rete fino al novantesimo. Soddisfatto è Antonio Domenici, allenatore della prima squadra mirtense in sostituzione del tecnico Francesco D'Amico, assente per motivi lavorativi: «Partita difficile, su un campo durissimo, contro una squadra forte e ben messa in campo da mister Lunari, mio caro amico. Gli avversari hanno condotto la gara, costruendo continuamente buone trame di gioco e creando 3 o 4 palle gol importanti. Noi ci siamo ben difesi, lavorando molto sui loro sistemi di gioco e cercando di tenere le linee strette e di non concedere troppo. Da metà secondo tempo, ho iniziato a vedere un fianco della loro difesa, quello destro, un po' in affanno ed ero convinto che lì avremmo potuto colpirli per fare gol: l'ingresso di Bonifazi ci ha dato qualità sulla trequarti e proprio lui ha messo una palla importante a Sabatini che ha fatto centro. Siamo chiaramente felici per la vittoria e per i tre punti, ma, in tutta onestà, credo che abbiamo raccolto molto più di quanto visto in campo. Tuttavia, questo successo rappresenta un'iniezione di fiducia per tutti i ragazzi, che stanno facendo bene e che stanno beneficiando del grosso lavoro che mister D'Amico sta svolgendo con loro».

«Grande prestazione da parte nostra - commenta il mister del Cantalice, Piero Lunari - Abbiamo condotto la partita per 90 minuti, non riuscendo mai a concretizzare nel migliore dei modi anche a causa di un'ottima prestazione del portiere ospite. Oltre al danno, però, è arrivata pure la beffa: al 90', infatti, abbiamo subito gol dopo aver perso palla in uscita, nell'unica volta in cui gli avversari si sono affacciati nella nostra metà campo. Salviamo, quindi, solo la prestazione, mentre per il risultato speriamo di rifarci nella prossima sfida».

Non esce ancora dal tunnel, invece, l'Alba Sant'Elia, piegata 6-1 dai padroni di casa del Grifone Gialloverde. L'unico gol dei reatini è ad opera di Rossi.

Under 19 provinciale (Roma, girone A)

Accademia Calcio Sabina - Tor Lupara 3-1: prestazione convincente dei sabini, a segno con Stanga, Balsamo e Tiburzi.

Ginestra - Fiamignano Equicola 4-0: padroni di casa travolgenti grazie alle doppiette di Ippoliti e Principessa.

Mentana squadra B - Velinia 4-1: inutile, per gli antrodocani, la rete di Rastelli.

Pro Fiano - Passo Corese 4-4: per i coresini di mister Bonaventura, doppietta di Mazurczyk e reti di Scagnoli e Frasca.

Prima Porta - Città di Fiano 3-1

Santa Lucia - Futbol Montesacro 0-0

Classifica (da cui è fuori Mentana squadra B)

Santa Lucia 13; Prima Porta, Accademia Calcio Sabina 12; Pro Fiano 11; Tor Lupara 10; Futbol Montesacro 9; Ginestra 7; Passo Corese 5; Città di Fiano 2; Velinia, Fiamignano Equicola 0