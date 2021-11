Under 19, sconfitti i tre team regionali, festeggiano solo Accademia Sabina e Ginestra

RIETI - Si sono concluse, nel fine settimana, le gare della sesta giornata del campionato Under 19 regionale (raggruppamento B) e del quarto turno dell'Under 19 provinciale (Roma, girone A). Tra le squadre reatine, vittorie importanti per Accademia Calcio Sabina e Ginestra.

Under 19 regionale (girone B)

Sconfitta fuori casa per il Cantalice (7 punti), superato 2-0 da Fidene (capolista a 14). «Una partita brutta per noi - dichiara il tecnico, Piero Lunari - Abbiamo subito due gol su palla inattiva durante un primo tempo in cui siamo stati meno reattivi rispetto alla seconda frazione, quando abbiamo provato maggiormente ad attaccare e a creare occasioni. Archiviato questo ko, pensiamo subito al prossimo match, cercando di invertire subito la rotta».

Nella tana del Grifone Gialloverde (10), Poggio Mirteto (1) cade 3-0. Francesco D'Amico, allenatore dei sabini, commenta così, l'approccio dei suoi ragazzi: «Nonostante il risultato negativo, la squadra sta crescendo e si sta dimostrando determinata ad affrontare le gare con impegno. A partire da dicembre, il gruppo disporrà di rinforzi che ci consentiranno di migliorare e di essere più competitivi. Non dobbiamo demordere».

Weekend nero anche per l'Alba Sant'Elia (1), battuta 3-0 dai padroni di casa della Castelnuovese (4). «Purtroppo la prestazione della squadra è stata poco convincente - afferma Fabrizio Massimi, mister degli sconfitti insieme a Massimiliano Festuccia - Dobbiamo subito riordinare le idee in vista della prossima sfida».

Under 19 provinciale (Roma, girone A)

Accademia Calcio Sabina - Fiamignano Equicola 9-0: dominio totale della squadra di casa, a segno con le doppiette di Balsamo e Giovanni Antonini e con i gol realizzati da Paolo Antonini, Angeletti, Di Mario, Piras e Capogrossi.

Ginestra - Velinia 5-4: da una parte reti decisive di Tulli (2), Serafini, Cicolani e Bonaventura, dall'altra doppietta di Lippoli e gol di Acampa e Di Stefano.

Passo Corese - Tor Lupara 0-2

Santa Lucia - Città di Fiano 2-0

Mentana - Prima Porta 0-4

Pro Fiano - Futbol Montesacro 0-0

Classifica (dalla quale è fuori Mentana)

Accademia Calcio Sabina, Santa Lucia 9; Tor Lupara, Pro Fiano 7; Prima Porta 6; Futbol Montesacro 5; Passo Corese 4; Ginestra 3; Città di Fiano 1; Velinia, Fiamignano Equicola 0