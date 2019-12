UNDER 19 REGIONALE B (GIRONE B)

UNDER 19 PROVINCIALE – RIETI

La classifica:

RIETI – Nel weekend si sono giocate le gare della decima giornata del campionato Under 19 regionale B (girone B) e dell’ottavo turno dell’Under 19 provinciale reatino. Successi per Alba Sant’Elia, Ginestra e Valle del Peschiera.Di fronte al proprio pubblico, l’Alba Sant’Elia (al terzo posto con 21 punti, a -4 dalla vetta occupata dall’Accademia Sporting Roma) supera 5-3 il Guidonia (dodicesimo a quota 8) e ottiene la terza vittoria consecutiva. Decidono la doppietta di Floridi e le reti di Gallo, Aniballi e Mostarda. Danilo Renzi, mister dei padroni di casa: «Bella partita, ricca di gol ed emozioni. Siamo andati sotto di un gol per tre volte e per tre volte abbiamo riequilibrato la gara. Nell'ultima mezz'ora abbiamo tenuto il pallino del gioco e siamo riusciti a segnare il quarto ed il quinto gol. Ci sono segnali di crescita soprattutto dal punto di vista caratteriale, ma dobbiamo migliorare soprattutto nella gestione delle palle inattive. Continuiamo a lavorare in vista delle prossime sfide».Risultato negativo per Cantalice (nono a 15), ko 2-0 sul campo del Time Sport Roma Garbatella (tredicesimo a 7). Cesare Beccarini, dirigente dei biancorossi: «Brutta partita, giocata sottotono nonostante abbiamo subito gol nelle uniche occasioni avute dagli avversari, una delle quali su calcio di rigore. Nel finale abbiamo avuto anche noi un rigore a favore, ma purtroppo lo abbiamo sbagliato, concludendo un match iniziato male e finito peggio. Ora è importante rialzare subito la testa e reagire, già dalla prossima gara, come i ragazzi sanno fare».Nello scontro diretto per il vertice della classifica tra Sant’Angelo Romano e Poggio Mirteto, la prima si impone per 1-0. Andrea Di Battista, tecnico dei sabini: «Risultato bugiardo. Complimenti ai ragazzi per aver disputato una buona gara in un campo non semplice. Abbiamo creato molto, ma abbiamo subito gol su punizione con palla deviata. Nel finale l’arbitro non ha fischiato a nostro favore un calcio di rigore piuttosto evidente. Nel complesso, quindi, sarebbe stato più giusto un pareggio».Nella tana della Brictense, Ginestra stravince 6-0 grazie a un gran gol su calcio di punizione di Ciminelli che si somma alla doppietta di Fiorentini e alle reti di Checchetelli, Borghese e Scardocci. Alexandro Zossolo, allenatore della squadra reatina: «Un’ottima prova, congratulazioni a tutti i ragazzi».Tre punti pure per la Valle del Peschiera, che batte 1-0 in casa il Real Gavignano Ponzano. Decide il gol di Martini.Nonostante le reti realizzate da Di Giuseppe e Carducci, tra le mura amiche, Borgorose non va oltre il 2-2 contro un Palombara autore, al termine del match, di atti vandalici negli spogliatoi. Fausto Bernardini, responsabile tecnico dei padroni di casa: «Fortemente rimaneggiati, abbiamo disputato un primo tempo in perfetto controllo, mentre nella ripresa non siamo riusciti a realizzare la terza rete per chiudere la gara. Complimenti ai miei ragazzi per il grande impegno profuso. Inoltre, ringrazio la società Palombara per aver distrutto lo spogliatoio. Non ci sono parole».Fine settimana da dimenticare per il Centro Italia Micioccoli, sconfitto 3-0 dagli ospiti del Real Monterotondo Scalo.Infine, Santa Lucia trionfa 2-1 sul campo della Grifo Academy.Sant’Angelo Romano 24; Real Monterotondo Scalo 19; Poggio Mirteto 18; Grifo Academy 15; Santa Lucia, Palombara 13; Borgorose 12; Valle del Peschiera 9; Ginestra 8; Centro Italia Micioccoli 6; Brictense 2; Real Gavignano Ponzano 0.