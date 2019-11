UNDER 19 REGIONALE B (GIRONE B)

Gli altri risultati:

La classifica:

UNDER 19 PROVINCIALE

Gli altri risultati:

La classifica:

RIETI – Cala il sipario sulla quinta giornata del campionato Under 19 regionale B (girone B) e sul terzo turno dell’Under 19 provinciale reatino. Ancora un pareggio per Cantalice, terzo successo consecutivo per Poggio Mirteto, vittorie convincenti per Alba Sant’Elia e Borgorose.Secondo pareggio nelle ultime due gare per Cantalice, che non va oltre il 3-3 contro gli ospiti del Tivoli. I gol dei biancorossi sono realizzati da Di Carlo, Macera e Chelebi. Nel frattempo, i reatini hanno subito una momentanea decurtazione di tre punti in classifica (da 11 a 8), in merito alla quale Eusebio Dionisi, direttore generale del Cantalice, ha fornito precise spiegazioni: «I fatti risalgono alla partita vinta due settimane fa contro Guidonia. Nella lista dei nostri giocatori figuravano due calciatori con lo stesso nome, uno di loro è del 2002 e fa parte a pieno organico dell’U19, mentre l’altro, classe 1997, era stato tesserato diversi anni fa e probabilmente non aveva più chiesto lo svincolo. Ovviamente questo secondo ragazzo non ha mai fatto parte della squadra di quest’anno e quindi la sua presenza nella lista è legata ad un semplice errore. Ora abbiamo inviato l’elenco esatto dei giocatori dell’U19 alla Federazione e aspettiamo che il giudice sportivo si esprima sulla vicenda».Sul campo della Libertas Centocelle, l’Alba Sant’Elia si riscatta dalla sconfitta della scorsa settimana e si impone 2-1 grazie alle reti di Micarelli e Floridi. Danilo Renzi, mister dei vincitori: «Partita sostanzialmente equilibrata, ricca di occasioni, su un campo non facile. Contro una squadra organizzata e ben strutturata fisicamente, siamo riusciti subito ad imporre il nostro gioco, trovando il vantaggio con Micarelli, che finalmente si è sbloccato dopo un inizio di stagione condito da buone prestazioni e tanta sfortuna sotto porta. Nel finale di tempo abbiamo subito la reazione dei padroni di casa, che hanno avuto anche l'opportunità di pareggiare su un calcio di rigore neutralizzato dal nostro portiere. Nella seconda frazione, dopo aver sprecato alcune opportunità, abbiamo raddoppiato. In seguito, su una nostra disattenzione, abbiamo subito un bel gol da parte dei romani. Buona prestazione dei ragazzi. Si vedono sicuramente dei miglioramenti, ma c'è ancora molto da lavorare».Setteville Caserosse – Fiano Romano 3-2; Accademia Sporting Roma – Vis Subiaco 1-0; Castelnuovese – Time Sport Roma Garbatella 2-4; Guidonia – Luiss 2-3; Sfc – Eretum Monterotondo 1-5; Athletic Soccer Academy – Accademia Real Tuscolano 2-1.Accademia Sporting Roma 15; Setteville Caserosse 13; Fiano Romano, Luiss 10; Alba Sant’Elia 9; Cantalice, Athletic Soccer Academy 8; Eretum Monterotondo, Accademia Real Tuscolano 7; Vis Subiaco, Tivoli Calcio 6; Guidonia, Libertas Centocelle 4; Time Sport Roma Garbatella 3; Castelnuovese, Sfc 0.Rimane a punteggio pieno il Poggio Mirteto, vincitore 4-1 contro gli ospiti della Valle del Peschiera. Da una parte doppietta di Favetta e gol di Del Bufalo e Pariboni, dall’altra rete di Martini. Andrea Di Battista, allenatore dei mirtensi: «Abbiamo giocato un’ottima partita, creando numerose occasioni da gol. Dopo aver subito la rete dello svantaggio, abbiamo trovato presto il pareggio, mostrando il giusto carattere. Nella ripresa abbiamo gestito la gara molto bene, portando a casa una vittoria molto importante. Complimenti a tutti i ragazzi».Commenta il match anche Fabio Monaco, tecnico degli sconfitti: «Nel primo tempo gli avversari sono partiti forte e hanno avuto diverse chance per portarsi in vantaggio. Tuttavia, in contropiede, al primo tiro in porta, siamo andati in vantaggio. A pochi istanti dall’intervallo, dopo aver sprecato delle buone opportunità, abbiamo subito il gol del pareggio. Nella seconda frazione abbiamo sciupato altre ghiotte opportunità e, una volta subito il 2-1, siamo crollati. Nonostante le numerose assenze, faccio i complimenti ai ragazzi perché hanno dato tutto quello che avevano. E congratulazioni agli avversari, che hanno dimostrato di essere una squadra davvero ben organizzata».Nella tana del Real Gavignano Ponzano, Borgorose vince 4-2 grazie alle reti di Xherai, Ferraresi, Di Giuseppe e Morelli. Ai sabini non bastano i gol di Ratini e Oneli. Roberto Ciaprini, tecnico della squadra ospite: «Due formazioni ben organizzate si sono affrontate su un campo particolarmente pesante. Siamo partiti forte con un doppio vantaggio, ma, in seguito, i padroni di casa hanno trovato il 2-2 sfruttando qualche nostra disattenzione. Da quel momento abbiamo avuto una grande reazione e siamo riusciti a ottenere una vittoria meritata».«Abbiamo sprecato troppe opportunità – afferma l’allenatore dei padroni di casa, Francesco Prudenti – Alla fine gli avversari sono stati più concreti e ci hanno punito. Testa alla prossima partita».Weekend negativo per il Centro Italia Micioccoli, superato 2-0 in trasferta dalla Grifo Academy. Antonio Pilati, mister dei reatini: «Si è trattato di una sfida equilibrata. Non abbiamo saputo sfruttare diverse occasioni, due delle quali davvero clamorose. La squadra romana è stata sicuramente più cinica».Termina 1-1 la gara tra Ginestra e Real Monterotondo Scalo.Brictense – Sant’Angelo Romano 0-3; Santa Lucia – Palombara 4-3.Sant’Angelo Romano, Poggio Mirteto 9; Real Monterotondo Scalo 7; Palombara, Grifo Academy, Borgorose 6; Centro Italia Micioccoli, Santa Lucia, Valle del Peschiera 3; Ginestra 1; Real Gavignano Ponzano, Brictense 0.