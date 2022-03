Under 19, pareggio pirotecnico per Cantalice, vince l'Accademia Sabina

RIETI - Conclusa la diciottesima giornata del campionato Under 19 regionale B e ripartito l'Under 19 provinciale con il dodicesimo turno, facciamo il punto sui risultati delle squadre reatine in entrambe le competizioni.

Under 19 regionale B (girone B)

Pareggio pirotecnico tra Circolo Canottieri Roma (quinto a 35 punti) e Cantalice (ottavo a 26), che chiudono sul 3-3 una gara iniziata con tre reti segnate dai padroni di casa. Decisivi, per il recupero di una sfida che sembrava compromessa, i due gol di Giuli che si sommano a quello di Battisti.

«Si è trattato di un bellissimo match contro una delle formazioni in lotta per il titolo - dichiara il tecnico dei biancorossi, Renato De Dominicis - Fin da subito abbiamo creato numerose palle gol, neutralizzate dal portiere avversario, che è stato sicuramente il migliore in campo. In seguito, abbiamo subito tre reti, ma non abbiamo smesso di lottare, raggiungendo con pazienza il pareggio e sfiorando anche il 4-3. Faccio quindi i complimenti a tutti i ragazzi, con menzione particolare a chi, entrando a partita in corso, si fa sempre trovare pronto».

Ancora un ko netto per Poggio Mirteto (terzultimo a 9), superato 5-1 in trasferta da Fiano Romano (terzo a 37). L'unica rete dei sabini è firmata da Salustri. «A dispetto del risultato, non abbiamo giocato male - dichiara l'allenatore mirtense, Luca Maccia - e ciò è dimostrato dal fatto che il risultato è stato combattuto fino al 38°della ripresa, quando purtroppo gli avversari hanno dilagato. Tuttavia, in questa occasione la squadra ha dimostrato di voler fare la propria partita, grazie anche al carattere di diversi giocatori più piccoli ma ugualmente motivati».

Infine, si registra una pesante sconfitta fuori casa pure per l'Alba Sant'Elia (penultima a 8 punti), piegata 4-0 dal Sant'Angelo Romano (quarto a 35).

Under 19 provinciale - Roma (girone A)

Accademia Calcio Sabina - Prima Porta Saxa Rubra 2-0: ripartenza molto positiva per i ragazzi di mister Silvio Ceccarelli, a segno due volte con Antonini.

Passo Corese - Città di Fiano 2-3: per gli sfortunati padroni di casa, che lamentano l'annullamento di ben 4 reti per fuorigioco, reti di Gherardo e Mazurczyk.

Pro Fiano - Velinia 2-1: nonostante il ko e la segnalazione di alcuni errori arbitrali, mister Enzo Lippoli è soddisfatto della prestazione e della crescita costante del gruppo, in gol con Gentile.

Tor Lupara - Fiamignano Equicola 10-2: debacle da archiviare in fretta per la squadra ospite, i cui gol sono ad opera di Islami Shuajp e Angelini.

Santa Lucia - Ginestra 3-0

Mentana - Futbol Montesacro 1-4

Classifica (da cui è fuori Mentana)

Santa Lucia 27; Tor Lupara 25; Futbol Montesacro, Prima Porta Saxa Rubra, Accademia Calcio Sabina 22; Pro Fiano 16; Città di Fiano 11; Ginestra 10; Passo Corese 7; Fiamignano Equicola 3; Velinia 1