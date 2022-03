Under 19 regionale: vince il Cantalice, pari dell'Alba Sant'Elia, ko Poggio Mirteto

RIETI - Archiviato nel fine settimana il diciassettesimo turno del campionato Under 19 regionale (girone B). Per le squadre reatine, vittoria preziosa per Cantalice, un altro pareggio per l'Alba Sant'Elia e un brutto ko per Poggio Mirteto. Ancora fermo, invece, il torneo Under 19 provinciale, che riprenderà nel prossimo weekend con la dodicesima giornata.

Le gare in dettaglio

Tra le mura amiche, Cantalice (ottavo a 25 punti) supera 2-1 il Grifone Gialloverde (nono a 22) grazie alle reti segnate da Di Battista e Paris. «Nonostante sia stata una gara sofferta - afferma il tecnico dei vincitori, Renato De Dominicis - siamo partiti subito forte, creando diverse occasioni per passare in vantaggio. In seguito, tuttavia, abbiamo subito il gol degli avversari, complicandoci la vita sia sbagliando un calcio di rigore, sia soprattutto rimanendo in dieci a causa di un'espulsione. Nella ripresa, complici anche alcuni cambi, la squadra ha avuto però una grande reazione, riuscendo a ribaltare un match che sembrava compromesso».

Pareggio casalingo per l'Alba Sant'Elia (al penultimo posto a quota 8), che, con la doppietta di Gentile, chiude sul 2-2 una difficile sfida contro l'Eretum Monterotondo (settimo a 29). «Un punto importante che, tuttavia, ci sta un po' stretto - confessa l'allenatore della formazione reatina, Antonio Pilati - Avremmo potuto vincere con un risultato largo e invece, a causa di alcuni errori su cui lavorare, abbiamo rischiato di finire sconfitti. Fortunatamente, nei minuti di recupero della seconda frazione, siamo riusciti ad acciuffiare il 2-2, ma senza dubbio avremmo potuto fare di più con maggiore attenzione e lucidità».

Infine, ancora un risultato negativo per Poggio Mirteto (terzultimo a 9), travolto 4-0 dagli ospiti della Castelnuovese (15).