Under 19, un punto per Poggio Mirteto, ko Cantalice e Alba Sant'Elia, sospesa la gara a Ginestra

RIETI - Trascorso il weekend, è il momento di riassumere quanto accaduto, per le squadre reatine, nei campionati Under 19 regionale (girone B) e Under 19 provinciale, di cui si sono giocate rispettivamente le gare della quattordicesima e decima giornata.

Under 19 regionale B (girone B)

Un punto a testa tra Casal Barriera (17 punti) e Poggio Mirteto (7), che chiudono il match sul risultato di 1-1. Per i sabini, gol di Costantini.

Luca Maccia, tecnico dei padroni di casa in sostituzione di Francesco D'Amico, commenta così il match: «Svolgendo il ruolo di mister in seconda della prima squadra, conosco piuttosto bene il gruppo Under 19, che ho avuto anche di seguire durante alcuni allenamenti. Durante la gara del weekend, i ragazzi hanno giocato con carattere e coesione. Complimenti per il gol a Costantini, giocatore importante che merita soddisfazioni dopo un lungo infortunio. Peccato per il pareggio subito a cinque minuti dalla fine, ma la prova del gruppo è stata un buon inizio da cui poter partire per migliorarsi sempre di più».

Ko esterno per Cantalice (19), superato 2-1 da Sant'Angelo Romano (25). Ai biancorossi non basta il gol di Creazzo. «Siamo partiti molto forte - dichiara l'allenatore degli sconfitti, Renato De Dominicis - passando in vantaggio nella prima frazione e creando ulteriori occasioni da rete. Prima del break gli avversari hanno commesso molti falli rendendo il match un po' sporco, mentre nella ripresa sono riusciti a rimontare dopo che più volte eravamo andati vicini al raddoppio. In ogni caso, i ragazzi hanno complessivamente disputato una buona partita, che lascia ben sperare per il futuro. Complimenti ad ognuno di loro, soprattutto per la correttezza nei confronti degli avversari e del direttore di gara».

Risultato negativo anche per l'Alba Sant'Elia (penultima a quota 6), travolta in trasferta 4-0 dal Fidene capolista (33). Antonio Pilati, mister della squadra reatina, descrive così il match: «Una sfida equilibrata fino al 70esimo, che poi si è purtroppo rovinata perché probabilmente abbiamo un po' mollato la presa. Peccato perché, soprattutto nel primo tempo, abbiamo dimostrato di saper controllare una partita complessa, in un campo difficile e contro un avversario temibile. Ora rimbocchiamoci le maniche e pensiamo subito al prossimo impegno contro lo Sporting Montesacro».

Under 19 provinciale (Roma, girone A)

Ginestra - Pro Fiano: gara sospesa al 55' per raffiche di vento. Proteste da parte dei padroni di casa, che erano in vantaggio 5-0 grazie alla doppietta di Di Vetta e i gol di Tulli, Ippoliti e Pitorri e che hanno provato più volte ad evitare il blocco del match. La società sabina è ora in attesa di una risposta da parte della federazione, che, a differenza di altri campionati giovanili dove si ripartirebbe dallo 0-0 e dal primo minuto, farà quasi sicuramente riprendere la partita dal 5-0 e a 35 minuti dalla fine.

Fiamignano Equicola - Mentana: gli ospiti fuori classifica non si presentano, per cui la squadra reatina ottiene tre punti a tavolino.



Santa Lucia - Accademia Calcio Sabina 2-1: ko in trasferta contro la testa di serie per i biancoazzurri, a segno con Greco.



Velinia - Tor Lupara 2-4: padroni di casa che rendono meno amara la sconfitta con i gol di Metolli e Paciotti.



Prima Porta Saxa Rubra - Passo Corese 3-0



Città di Fiano - Futbol Montesacro 0-4

Classifica (da cui è fuori Mentana)

Santa Lucia 24; Tor Lupara, Futbol Montesacro, Prima Porta 19; Accademia Calcio Sabina 16; Pro Fiano 13; Ginestra 10; Città di Fiano 8; Passo Corese 6; Fiamignano Equicola 3; Velinia 0