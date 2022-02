Under 19 regionale, l'Alba Sant'Elia riparte con un bel tris, per Poggio Mirteto ancora un rinvio

RIETI – Lentamente il calcio giovanile sta ripartendo, tanto che, dopo lo stop per motivi sanitari, nel fine settimana si sono giocate quasi tutte le gare di recupero dell’undicesima giornata del campionato Under 19 regionale B (girone B). Non è, infatti, sceso in campo Poggio Mirteto, a differenza dell’Alba Sant’Elia, reduce dal primo successo stagionale.

Alba Sant’Elia – Guidonia 3-1

Arriva finalmente una vittoria per i padroni di casa, a segno con Aguzzi, Di Marco e Taddei. Nonostante il risultato positivo, l’Alba Sant’Elia rimane, tuttavia, fanalino di coda con 5 punti, mentre gli avversari si collocano al penultimo posto a quota 6.

Antonio Pilati, tecnico della squadra reatina in sostituzione della coppia Fabrizio Massimi e Massimiliano Festuccia, commenta così il match: «Una buona gara da parte dei ragazzi, che hanno coronato al meglio i primi dieci giorni di lavoro insieme. Vista la situazione di classifica, i miei giocatori, a primo impatto, erano apparsi un po' scoraggiati, ma poi, con impegno e sudore, hanno saputo subito rialzarsi, riuscendo anche a ottenere i tanto ambiti tre punti contro Guidonia. Abbiamo chiuso la partita nel secondo tempo, che purtroppo è stato caratterizzato da un parapiglia con gli avversari che, alla fine, ci ha lasciato in 9 uomini. Nonostante ciò, non ci siamo disuniti, riuscendo fortunatamente a prevalere».

Tivoli - Poggio Mirteto

Secondo rinvio causa Covid per la sfida tra romani (14) e mirtensi (7). La squadra sabina, priva di alcuni giocatori per motivi sanitari e di altri per motivi personali, ha deciso di non partire alla volta di Tivoli per disputare un match che ora è nuovamente rimandato a data da destinarsi.

Le prossime gare

A questo punto si tornerà in campo nel weekend in arrivo, quando andrà in scena la dodicesima giornata. Stesso discorso vale per il campionato Under 19 provinciale, che, nel fine settimana, ripartirà ufficialmente dall'ottavo turno.