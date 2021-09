Under 19 Regionale B: Alba Sant'Elia e Cantalice pronte, in costruzione Poggio Mirteto

Venerdì 24 Settembre 2021, 09:54 - Ultimo aggiornamento: 09:59

RIETI - Reso noto l'elenco delle 64 squadre che prenderanno parte al prossimo campionato Under 19 regionale B, del quale si attendono gironi e calendario all'inizio della prossima settimana. Le compagini reatine incluse nel torneo sono tutte e tre una riconferma: Alba Sant'Elia, Cantalice e Poggio Mirteto, infatti, si erano iscritte anche lo scorso anno, ma, a causa dell'emergenza Covid, il torneo giovanile fu prima sospeso e poi annullato subito dopo la prima giornata.

«Stiamo costruendo una squadra del tutto nuova, con la quale ci auguriamo di poter ben figurare - dichiara il dirigente e segretario dell'Alba Sant'Elia, Marco Ianni - Sicuramente, dopo il lungo periodo di stop che ci portiamo alle spalle, incontreremo difficoltà, ma proveremo a tutti costi a non mollare e a mantenere la categoria».

Pronto per cominciare è anche Piero Lunari, nuovo tecnico del Cantalice: «Siamo carichi per dare il massimo nell'ottenere la salvezza e per mettere alla prova le nostre capacità. Allenando un gruppo Under 19, sarà poi essenziale individuare all'interno dell'organico potenziali innesti per la prima squadra, che senza dubbio non vorrà deludere le aspettative».

Per quanto riguarda il club mirtense, è ancora in fase di allestimento la rosa.