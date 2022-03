Under 19 regionale B: due ko e un pari per le squadre reatine. Fermi i provinciali

RIETI - Weekend amaro per le tre squadre reatine partecipanti al campionato Under 19 regionale B (girone B). Il bilancio delle gare del sedicesimo turno è di due sconfitte e un pareggio.

Le gare nel dettaglio

Pareggio esterno per l'Alba Sant'Elia (penultima a 7 punti), che non va oltre l'1-1 contro Casal Barriera (18). Per la squadra ospite, gol all'ultimo secondo di Nobili su calcio di rigore. «Abbiamo ottenuto un buon punto fuori casa - dichiara il tecnico della formazione reatina, Antonio Pilati - e dunque possiamo essere soddisfatti. Peccato per alcune occasioni sprecate, ma i ragazzi hanno lottato fino in fondo, per cui ritengo che il pareggio sia stato sicuramente meritato».

Ko in trasferta per Cantalice (ottavo a 22), superato 3-1 da Fiano Romano (terzo a quota 31). L'unica rete degli sconfitti è ad opera di Poku. «Una partita iniziata in maniera sbagliata - afferma il mister biancorosso, Renato De Dominicis - e che si è ulteriormente complicata dopo i tre gol subiti nell'arco di un quarto d'ora. Tuttavia, una volta accorciate le distanze, abbiamo cambiato atteggiamento, riuscendo a creare diverse opportunità da gol che non abbiamo saputo concretizzare. Si è trattato comunque di una sfida giocata correttamente da entrambe le squadre e allo stesso tempo condotta bene dal direttore di gara».

Infine, ancora un brutto risultato per Poggio Mirteto (terzultimo con 9 punti), travolto 4-0 da Sant'Angelo Romano (31).

Non si sono, invece, disputate le gare dell'Under 19 provinciale, che riprenderanno ufficialmente il 26 e 27 marzo con la dodicesima giornata.