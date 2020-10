Poggio Mirteto corsaro, Alba bloccata dal maltempo, rinvio per Cantalice. Ora lo stop anche per l'U19 regionale

RIETI - Un sabato appena trascorso con quattro gare rinviate, una sospesa per maltempo e solamente due quelle terminate ufficialmente. È questo l'amaro bilancio della prima giornata del campionato Under 19 regionale B (girone B), ora bloccato dal nuovo Dpcm anti-Covid che impone lo stop di tutte le attività dilettantistiche regionali fino al 24 novembre.



Tra le formazioni scese regolarmente in campo c'è Poggio Mirteto, che porta subito a casa i tre punti nella tana del Torre Angela, mentre è proprio il match dell'Alba Sant'Elia contro gli ospiti del Fiano Romano (in vantaggio 1-0) che, dopo 20 minuti dal fischio d'inizio, viene interrotto per la forte pioggia sul territorio reatino. La sfida tra Circolo Canottieri e Cantalice è invece una delle partite rimandate a data da destinarsi.



Torre Angela - Poggio Mirteto 1-2

Buona la prima per la squadra sabina che, grazie ai gol realizzati da Di Casimirro Samuele su rigore e Cardella, batte in rimonta 2-1 i padroni di casa del Torre Angela. Soddisfatto della prestazione è il tecnico dei mirtensi, Stefano Rodolfi: «In inferiorità numerica, siamo riusciti ad ottenere un ottimo risultato su un campo molto difficile. Complimenti al mio gruppo per aver gestito bene il gioco e per non essersi mai arreso, ma congratulazioni anche agli avversari per il buon approccio alla gara. Peccato per le strane decisioni dell'arbitro che, al di là del giusto cartellino rosso ad un mio giocatore, ha inspiegabilmente espulso diversi ragazzi di entrambe le squadre».

Ultimo aggiornamento: 11:42

© RIPRODUZIONE RISERVATA