Under 19 Regionale B: al via la stagione del Cantalice. De Dominicis: «I ragazzi sono pronti e motivati»

RIETI – L’Under 19 del Cantalice scalda i motori per l’inizio della nuova stagione che la vedrà protagonista nel girone B del campionato regionale B. La formazione biancorossa, allenata anche quest’anno da Renato De Dominicis, è una delle due reatine che, insieme all’Alba Sant’Elia, cercherà di ben figurare in una competizione complessa, alla quale parteciperanno dodici squadre romane.

In attesa dell’esordio ufficiale, previsto alle 15 di sabato in casa del Sant’Angelo Romano, Cantalice ha già affrontato diverse amichevoli contro avversari regionali e locali: nell’ultima gara disputata lo scorso sabato, ad esempio, è arrivato un ottimo 5-1 ai danni della prima squadra della Torpedo, che quest’anno militerà in seconda categoria. Risultati che generano entusiasmo in vista di un’impegnativa regular season, composta da 26 giornate che si concluderanno il 22 aprile.

«I ragazzi sono pronti e motivati in vista della prima sfida del fine settimana – dichiara il tecnico De Dominicis – e faranno di tutto per centrare il prima possibile l’obiettivo della salvezza. Il gruppo è coeso e ha svolto un buonissimo precampionato, sotto la guida anche del mio collaboratore Simone Berardi, che è consapevole delle potenzialità del collettivo, di cui bisogna ricordare il fatto che è composto da giovani classe 2005, cioè sottoquota. Sono sicuro che, divertendosi, i miei giocatori sapranno fare bene. Senza dubbio la società nutre molta fiducia in ognuno di loro».

Le avversarie del Cantalice nel girone B

Alba Sant’Elia, Astrea, Athletic Soccer Academy, Aurelia Antica Aurelio, Castelverde Calcio, Circolo Canottieri Roma, Fidene, Palombara, Sant’Angelo Romano, Sabazia Calcio, Tor Lupara, Vis Aurelia, Wospac Italy