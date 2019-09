IL GIRONE B

IL CALENDARIO DELLE REATINE

I giornata (andata: 5/10; ritorno: 25/1)

II giornata (12/10; 1/2)

III giornata (19/10; 8/2)

IV giornata (26/10; 15/2)

V giornata (2/11; 22/2)

VI giornata (9/11; 29/2)

VII giornata (16/11; 7/03)

VIII giornata (23/11; 14/3)

IX giornata (30/11; 21/3)

X giornata (7/12; 28/3)

XI giornata (14/12; 4/4)

XII giornata (21/12; 18/4)

XIII giornata (4/1; 25/4)

XIV giornata (11/1; 2/5)

XV giornata (18/01; 09/05)

Ultimo aggiornamento: 17:31

© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIETI – Resi noti i gironi e i calendari del campionato Under 19 regionale B per la stagione calcistica 2019/220. Cantalice e Alba Sant’Elia faranno parte del raggruppamento B, composto da squadre romane. La regular season, composta da trenta giornate, partirà il 5 ottobre e si concluderà il 9 maggio.Il Cantalice arriva nei regionali grazie al primo posto ottenuto nell’ultimo campionato provinciale, mentre l’Alba Sant’Elia continuerà l’esperienza in questa categoria dopo aver ottenuto la salvezza ai playout. Il derby è previsto all'ottava giornata.Accademia Real TuscolanoAccademia Sporting RomaAlba Sant EliaAthletic Soccer AcademyCantaliceCastelnuoveseEretum MonterotondoFiano RomanoGuidoniaLibertas CentocelleLuiss Setteville CaserosseSfc 2019Time Sport Roma GarbatellaTivoli Calcio 1919Vis SubiacoCantalice – LuissFiano Romano – Alba Sant’EliaSfc 2019 – CantaliceAlba Sant’Elia – Time Sport Roma GarbatellaCantalice – GuidoniaCastelnuovese – Alba Sant’EliaEretum Monterotondo – CantaliceAlba Sant’Elia – Setteville CaserosseCantalice – Tivoli 1919Libertas Centocelle – Alba Sant’EliaVis Subiaco – CantaliceAlba Sant’Elia – Athletic Soccer AcademyCantalice – Real TuscolanoAccademia Sporting Roma – Alba Sant’EliaAlba Sant’Elia – CantaliceCantalice – Fiano RomanoSfc 2019 – Alba Sant’EliaTime Sport Roma Garbatella – CantaliceAlba Sant’Elia – GuidoniaCantalice – CastelnuoveseEretum Monterotondo – Alba Sant’EliaSetteville Caserosse – CantaliceAlba Sant’Elia – Tivoli Calcio 1919Cantalice – Libertas CentocelleVis Subiaco – Alba Sant’EliaAthletic Soccer Academy – CantaliceAlba Sant’Elia – Accademia Real TuscolanoCantalice – Accademia Sporting RomaLuiss – Alba Sant’Elia