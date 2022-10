Under 18 regionale: secondo ko in trasferta per Poggio Moiano: Tor di Quinto si impone 2-0

RIETI – Seconda sconfitta in trasferta per l’Under 18 regionale del Poggio Moiano che, nella terza giornata del girone B, dopo la vittoria della settimana scorsa per 5-1 contro gli ospiti della Virtus Trevignano, cade 2-0 in questo weekend sul campo del Tor di Quinto capolista. Gara equilibrata fino al trentesimo minuto della ripresa e buoni segnali da parte dei sabini, che ora sono già proiettati verso il match casalingo di domenica prossima, alle 15:30, contro l’Olimpus Roma, reduce, a sua volta, da un ko di fronte ai propri tifosi.

«Abbiamo affrontato una squadra forte e ben strutturata – afferma il tecnico dei reatini, Thomas Fasciolo – Nonostante il risultato negativo, mi ha fatto piacere constatare che, per la maggior parte del match, le due formazioni abbiano giocato alla pari. Ciò dimostra che, con lo spirito giusto, possiamo dire la nostra contro tutti gli avversari, anche quando dimostrano di essere ad un livello tecnico-tattico più alto. Testa, quindi, con coraggio alla prossima sfida».

Gli altri risultati nel girone B

Cesano – Real Campagnano 11-1

Don Gaspare Bertoni – Colle Salario 2-2

Olimpus Roma – Accademia Calcio Roma 1-3

Virtus Trevignano – Atletico Roma Nord 1-1

Academy SVS Roma – Circolo Canottieri Roma 2-3

Riposo per P.C Aurelio e Spes Montesacro

Classifica

Tor di Quinto 7; P.C Aurelio 6; Virtus Trevignano, Spes Montesacro, Atletico Roma Nord, Accademia Calcio Roma, Colle Salario 4; Cesano, Circolo Canottieri Roma, Poggio Moiano 3; Don Gaspare Bertoni 2; Olimpus Roma, Real Campagnano 1; Academy SVS Roma 0