Under 18 regionale: Poggio Moiano vince ancora in casa: Olimpus Roma sconfitta 2-0

RIETI – Secondo successo casalingo per l’Under 18 del Poggio Moiano che, ieri pomeriggio, ha superato 2-0 l’Olimpus Roma nella gara valevole per la quarta giornata del campionato regionale (girone B). Grazie a questa vittoria, arrivata grazie ai gol di Fasciolo e Nobili, la squadra sabina si piazza al quinto posto con 6 punti condivisi insieme a Cesano, che, sabato alle 18, sarà l’ostico avversario da affrontare in trasferta.

«Pur avendo ottenuto tre punti importanti, non abbiamo giocato molto bene – confessa il tecnico dei padroni di casa, Thomas Fasciolo – e ciò è dovuto ad una settimana di preparazione alla sfida che non è stata delle migliori. Il risultato positivo, tuttavia, ci rallegra e ci dà il giusto morale per poterci confrontare al meglio contro Cesano».

Gli altri risultati nel girone B

Accademia Calcio Roma – Cesano 1-2

Real Campagnano – P.C Aurelio 0-7

Spes Montesacro – Virtus Trevignano Calcio 2-0

Atletico Roma Nord – Tor di Quinto 0-6

Posticipata al 3 novembre la sfida tra Circolo Canottieri Roma e Don Gaspare Bertoni.

Turno di riposo per Academy SVS Roma e Colle Salario.

Classifica

Tor di Quinto 10

P.C Aurelio 9

Spes Montesacro 7

Cesano, Poggio Moiano 6

Virtus Trevignano, Atletico Roma Nord, Accademia Calcio Roma, Colle Salario 4

Circolo Canottieri Roma 3

Don Gaspare Bertoni 2

Olimpus Roma, Real Campagnano 1

Academy SVS Roma 0