Under 18 regionale: ai nastri di partenza la nuova avventura del Poggio Moiano

RIETI – Forte entusiasmo e tanta voglia di crescere e migliorarsi. Così può essere riassunto il desiderio della società Poggio Moiano, che in questo fine settimana inizierà la sua avventura nel campionato di calcio Under 18 regionale.

Una novità importante per la squadra sabina, che militerà in un girone B composto esclusivamente da 13 avversarie romane. Il primo impegno arriverà il 9 ottobre sul campo dell’Atletico Roma Nord, mentre l’esordio in casa avverrà domenica 16 contro la Virtus Trevignano. Entrambe le sfide sono in programma per le ore 15 e, per Poggio Moiano, rappresenteranno i primi due banchi di prova di una stagione che si concluderà il 7 maggio 2023 con la 30° giornata.

Venendo all’organico, la rosa dei calciatori è quasi del tutto la stessa che, durante lo scorso anno, ha preso parte con successo al torneo Under 17 provinciale reatino e continuerà ad essere allenata da Thomas Fasciolo, che conosce bene la forza e la determinazione del suo gruppo: «Puntiamo a formare una squadra che sappia divertirsi, giocando con serenità e portando sempre rispetto agli avversari. Insieme a tutta la società, abbiamo deciso di partecipare a questa competizione perché vogliamo cimentarci con formazioni di livello, affinché ogni ragazzo possa vivere un’esperienza sportiva di crescita e costante miglioramento. Sono sicuro che il mio collettivo saprà dare il meglio di sé in ogni gara».

Le avversarie del Poggio Moiano

Academy Svs Roma

Accademia Calcio Roma

Atletico Roma Nord

Cesano

Circolo Canottieri Roma

Colle Salario

Don Gaspare Bertoni

Olimpus Roma

P.C Aurelio

Real Campagnano

Spes Montesacro

Tor di Quinto

Virtus Trevignano