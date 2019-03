UNDER 17 PROVINCIALE – RECUPERI XIV GIORNATA

RIETI – Nel fine settimana da poco trascorso, oltre alla diciottesima giornata della categoria Under 16 provinciale romana (gironi D-E), erano in programma due recuperi del campionato Under 17 provinciale di Rieti. La Pro Calcio Studentesca non scende in campo nel recupero contro la Valle del Tevere, mentre lo Sporting è l’unica delle reatine a trovare i tre punti.In segno di protesta nei confronti della decisione del giudice sportivo di far disputare nuovamente la sfida del quattordicesimo turno contro la Valle del Tevere, la Pro Calcio Studentesca decide di non presentarsi a Forano e di perdere a tavolino 3-0. Al 35' del secondo tempo, sul risultato di 0-0, la partita era stata sospesa dal direttore di gara poiché un presunto fallo nell'area di rigore della squadra ospite aveva scatenato una rissa tra due giocatori fra loro avversari. «Riteniamo assurda la decisione di rigiocare il match – commenta Antonio Pilati, mister della Studentesca – Pertanto, ci è sembrato opportuno non prendere parte al recupero».Di fronte al proprio pubblico, Casali Poggio Nativo cade 5-1 contro Città di Palombara. L’unico gol dei padroni di casa è realizzato da Vittori.L’ultimo recupero del quattordicesimo turno tra Cantalice e Sporting Rieti si terrà alle 15 di domani, mercoledì 13 marzo.Cantalice, Città di Palombara 33; Fiano Romano 32; Settebagni 26; Sporting Rieti 23; Pro Calcio Cittaducale 17; Casali Poggio Nativo, Valle del Tevere 14; La Sabina 9; Pro Calcio Studentesca 8; Brictense 1.Grazie alla rete di Caprioli, lo Sporting Rieti (settimo a 25) si impone per 1-0 contro gli ospiti del Tivoli Calcio 1919 (quinti a 32). Mercoledì scorso, i reatini hanno anche trionfato per 3-0 nel recupero in casa contro il Real Monterotondo (terzo a 36). Decisivi i gol di Lorenzini, Chinzari e Mostarda.ermina 1-1 il derby tra Sport Selci (secondo a 25) e Cantalice (primo a 37 e dominatore assoluto del raggruppamento). Nel bene e nel male, contribuiscono sempre i sabini, che vanno a segno con Pedrini, ma realizzano anche un’autorete. Eusebio Dionisi (Cantalice): «Partita dal risultato giusto per quello che si è visto in campo. Si sono affrontate e rispettate due ottime squadre. Si tratta comunque di un pareggio che sa di vittoria, dato che cancelliamo un altro scontro diretto dal calendario, mantenendo invariati i dodici punti di vantaggio sulle inseguitrici». Da ricordare, inoltre, che il Cantalice, grazie ai gol di Giansanti, Valentini e Battisti, ha vinto 3-1 il recupero di mercoledì scorso nella tana del Barco Murialdina (ultimo a quota 3).