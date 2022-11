Under 17 provinciale: tra le reatine, successi per Città di Rieti, Nuova Rieti Calcio e Passo Corese. Risultati e commenti

RIETI – Terminato da poco un nuovo fine settimana calcistico, è il momento di fare il punto sui risultati del campionato Under 17 provinciale reatino. Tra le squadre del territorio, sorridono Città di Rieti 1936, Nuova Rieti Calcio e Passo Corese. Bene anche Palombara e Mentana 1947.

Le gare nel dettaglio

Mille emozioni nella sfida tra Velinia e Città di Rieti 1936: al termine dei 90 minuti, sono gli ospiti a prevalere per 3-2, grazie alla doppietta di Cavalli che si somma al gol di Bianchetti. Esattamente come è accaduto a quest'ultimo giocatore nella scorsa settimana, stavolta anche Fabio Spognardi è stato convocato in prima squadra per la partita di domenica scorsa in casa del Casperia, regalando un'altra soddisfazione alla società amarantoceleste.

«Una gara fisica e giocata correttamente da entrambe le squadre - dichiara il tecnico dei vincitori, Matteo Pacilli - e che, per gli avversari, si è complicata quando sono rimasti in dieci per un'espulsione. Al di là di ciò, la partita è stata combattuta ed è stata decisa da una serie di episodi. Faccio, quindi, i complimenti ai miei ragazzi e al Velinia per l'impegno dimostrato durante tutto l'incontro».

Soddisfatto anche il mister del Velinia, Simone Marchetti, al termine di una sfida in cui non sono bastati i gol di Gentili e Del Sole: «È stata una bella partita, ben impostata da entrambe le formazioni. La nostra espulsione è stata molto dubbia, ma anche in dieci abbiamo cercato di dare il massimo. Forse il risultato più giusto sarebbe stato il pareggio».

Match altrettanto interessante tra Poggio Mirteto e Nuova Rieti Calcio: il risultato finale è 2-1 per la formazione del capoluogo reatino che, grazie alle reti di Rosati e Palombi, porta a casa tre punti difficili contro dei mirtensi agguerriti, che erano riusciti ad accorciare le distanze con Sechi.

«È stata una sfida in cui le squadre in campo hanno saputo esprimere un buon calcio - spiega l'allenatore ospite, Luigi Masci - Nonostante le condizioni del campo non fossero le migliori per noi, siamo stati bravi a mantenere saldo il vantaggio. Dopo una prima frazione in cui gli avversari non ci hanno impensierito, nella ripresa siamo rimasti in dieci e abbiamo dovuto stringere i denti e aumentare il carattere. Ho fatto i complimenti al mister dei mirtensi per la squadra costruita insieme alla società. Bravi tutti».

Dello stesso avviso è proprio il tecnico dei padroni di casa, Gianluca Cianfa: «Dopo un primo tempo in cui abbiamo subito due reti sfortunate, nella ripresa siamo stati bravi nel cercare di rimettere in piedi il match. Segnato l'1-2, abbiamo preso due pali e due traverse che si sono sommati ad un salvataggio sulla linea sempre da parte degli avversari. Ci tengo, quindi, a complimentarmi con i ragazzi per la splendida prestazione contro una squadra molto tosta».

Vittoria convincente anche per Passo Corese, che, tra le mura amiche, travolge 5-1 l'Accademia Calcio Sabina. Per i bianconeri, doppietta di Marra e gol di Rosati, Desideri e Iavarone, che neutralizzano l'unica rete biancoazzurra firmata da Di Paolo. «Conosco poco le realtà di questo girone - afferma il mister dei coresini, Daniele Guiso - ma ero sicuro che ci saremmo trovati di fronte avversari in gamba. Contro una formazione ospite molto interessante, abbiamo mantenuto alta l'intensità di gioco, approfittando anche di una loro espulsione. C'è comunque da dire che, pure quando eravamo in parità numerica, abbiamo concesso poco all'Accademia e anzi ci sono state per noi una serie di occasioni per chiudere ancora prima il match. Ora ci prepariamo alle prossime sfide, tenendo però presente che non avremo tutti i giocatori disponibili, visto che già alcuni di loro sono fuori per infortunio».

«Passo Corese ha giocato senza dubbio meglio, meritando i tre punti - aggiunge Emiliano Faiola, tecnico dell'Accademia - Noi ci prepariamo a fare meglio già dal prossimo weekend».

Successo largo anche per Mentana 1947, che, a sua volta, si impone 5-1 in casa della Pro Calcio Studentesca. Per la formazione romana, doppietta di Di Salvatore e gol di Mordanini, Tonelli e Antico. Per gli sconfitti, rete di Cavalli.

«Abbiamo disputato una buona gara su un campo che non era purtroppo in ottimo stato - spiega Michele Sassone, allenatore dei vincitori - Per noi si trattava di un esordio, visto che nel primo turno abbiamo riposato, e devo dire che l'abbiamo affrontato con la giusta personalità. Questo, ovviamente, non ci deve distogliere dal lavoro da fare ogni settimana, poiché la strada è lunga e tortuosa. Nel frattempo, faccio i complimenti alla Studentesca per l'ospitalità. Sono belle persone».

«Mentana ha meritato di vincere - commenta Gildo Finco, mister degli sconfitti - Noi ci rimbocchiamo le maniche per cercare di fare gradualmente meglio nelle prossime partite».

Infine, termina 8-0 la sfida tra Palombara e Poggio Moiano. Per i padroni di casa, doppiette di De Bonis e Marchesi, che si aggiungono ai gol di Citarella, Borelli, Gizzi e Corsaletti. «La sfida - dichiara Umberto Marchionni, allenatore della formazione romana - è andata nel migliore dei modi, soprattutto nel secondo tempo, quando abbiamo realizzato sette reti. Sono felice che siano riusciti a segnare anche tre dei nostri difensori centrali».

In questa giornata, Grifo Academy ha osservato il turno di riposo.

Classifica

Nuova Rieti Calcio 6

Passo Corese, Città di Rieti, Palombara 4

Poggio Mirteto, Mentana 1947, Grifo Academy 3

Accademia Calcio Sabina 1

Velinia, Poggio Moiano Pro Calcio Studentesca 0