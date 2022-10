Under 17 provinciale: esordio con goleada per Nuova Rieti e Poggio Mirteto. Risultati e commenti

RIETI – Partita nel weekend una nuova stagione del campionato Under 17 provinciale. Esordio esplosivo per la Nuova Rieti Calcio e Poggio Mirteto in una prima giornata in cui trovano il successo anche i romani della Grifo Academy.

Le gare nel dettaglio

Sfida a senso unico tra Nuova Rieti Calcio e Pro Calcio Studentesca: i padroni di casa si impongono, infatti, 12-0, andando a segno con Matteo Rossi, autore della prima rete ufficiale nella storia di questa nuova società e in gol per la prima volta a livello agonistico, De Marco (3), Cervelli (2), Palombi (2), Marioni, Cenciarelli, Iacoboni e D’Angeli. A guidare la squadra vincitrice c’è il tecnico Luigi Masci, che commenta così la sfida: «Un ottimo inizio di stagione con una squadra che, al di là di alcuni reinserimenti e qualche nuovo innesto, è composta dagli stessi elementi che hanno fatto parte dell’Under 16 regionale del Cantalice durante la scorsa stagione. Il nostro obiettivo è vincere il torneo ed essere promossi nel campionato regionale, ma è fondamentale mantenere alta l’attenzione e giocare con la massima umiltà. Il livello del gruppo è alto, ma non bisogna essere presuntuosi, altrimenti si rischia di vivere brutte sorprese».

Altra prestazione roboante è sicuramente quella del Poggio Mirteto, vincitore 10-0 sul campo del Poggio Moiano grazie ai cinque gol di De Santis che si sommano alla tripletta di Lulli e alla doppietta di Sechi. «Abbiamo disputato un’ottima prestazione, sbagliando veramente poco – afferma l’allenatore degli ospiti, Gianluca Cianfa – Ora dobbiamo prepararci con concentrazione alla difficile sfida del prossimo fine settimana contro la Nuova Rieti Calcio. Faremo del nostro meglio».

Tra le mura amiche, la Grifo Academy cala il poker ai danni del Velinia, che subisce le reti di Dumllaku, Perinelli, Brozzi e Pinto. «Un 4-0 che ci rende felici – confessa il mister della formazione capitolina, Roberto Bisonni – Dopo aver combattuto e sciupato un po’ di occasioni nel primo tempo, nella ripresa abbiamo dato il massimo, prevalendo contro un avversario comunque da non sottovalutare».

«Alla fine della prima frazione, in cui ha regnato l’equilibrio, eravamo sotto soltanto di una rete – dichiara il dirigente del Velinia, Ruggero Fainelli – Nella ripresa, tuttavia, la squadra ha subito un doppio infortunio, che l’ha portata a disunirsi e a lasciare ampio spazio ai vincitori».

Tante emozioni poi tra Città di Rieti e Passo Corese: alla fine il match si è concluso sul 2-2, con un’autorete e un gol di Giuseppe Bianchetti da una parte e una doppietta di Marra dall’altra. Per Bianchetti, oltre alla rete, è arrivata anche un’altra bella soddisfazione, visto che è stato convocato in prima squadra in occasione della partita vinta domenica 2-1 contro l’Alba Sant’Elia.

Infine, è terminato 0-0 l’incontro tra Accademia Calcio Sabina e Palombara. «Si è trattato di una bella partita, affrontata con grinta da entrambe le formazioni – afferma il tecnico degli ospiti, Umberto Marchionni – Con il mister dell’Accademia, infatti, ci siamo anche scambiati i complimenti. L’obiettivo è divertirsi e giocare con serenità, sempre mantenendo il massimo impegno. Ho ereditato questa squadra da poco più di dieci giorni, cercando di rinsaldare il gruppo e prepararlo al meglio per l’esordio. Già da subito vorrei, quindi, ringraziare i ragazzi per la disponibilità, Pino Dominici per l’aiuto sulla parte atletica e il dirigente Celestino Valentini per la grande gentilezza nei miei confronti».

In questa giornata è Mentana 1947 ad aver osservato il turno di riposo.