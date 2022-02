Under 17 e 16: tre punti preziosi per Cantalice, ok anche Accademia Sabina

RIETI – Nel weekend il calcio giovanile ha in parte ripreso le sue attività, dando il via a gare posticipate o addirittura anticipate. Tra le squadre reatine, infatti, sono arrivati i tre punti sia per Cantalice, impegnato nel recupero dell’undicesima giornata del campionato Under 16 regionale, sia per l’Accademia Calcio Sabina, vincitrice di un match dell’Under 17 provinciale inizialmente previsto tra due settimane.

Under 16 regionale (girone B)

Successo casalingo prezioso per Cantalice, che, grazie ai gol di Del Sole e De Marco, supera 2-1 il Futbolclub (10) e consolida il secondo posto con 26 punti e un distacco di solamente 4 lunghezze dalla Spes Montesacro capolista. «Finalmente siamo tornati in campo dopo un mese e mezzo di stop – dichiara Luigi Masci, mister dei biancorossi – Al di là dell’emozione nel ripartire, la gara è apparsa piuttosto complicata, sebbene i ragazzi siano riusciti con coraggio a prevalere. La squadra si è allenata bene in settimana ed è quindi stata in grado di dire la sua contro un avversario ostico e organizzato. Faccio i complimenti a tutti loro, compresi i 2007 che hanno dimostrato grande dedizione e spirito di sacrificio. Dobbiamo lavorare su alcune distrazioni e sul fatto che spesso concediamo qualche occasione di troppo, ma, in generale, sono soddisfatto della prestazione del mio gruppo, che sabato dovrà affrontare un’altra sfida impegnativa».

Under 17 provinciale (Rieti, girone unico)

Nonostante il torneo sia fermo al settimo turno, si è giocata anche la gara della nona giornata Nomentum – Accademia Calcio Sabina. La partita, vinta 2-0 dalla squadra ospite grazie alle reti di D’Abbondanza e Dibartolo, è stata anticipata per un’indisponibilità del campo dei padroni di casa nel weekend del 19-20 febbraio.

La nuova classifica

Palombara 16; Fidene 14; Sant’Angelo Romano 13; Riano 12; Poggio Moiano, Accademia Calcio Sabina 9; Nomentum 8 (-1); Sporting Rieti 7; Amatrice 6; Brictense 2 (-1); Poggio Mirteto 0

Le prossime gare

Nel fine settimana in arrivo, i campionati Under 17 e 16 regionali e provinciali ripartiranno a pieno regime, rispettivamente con la dodicesima e l’ottava giornata.