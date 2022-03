Under 17 e 16: per Cantalice un successo e un pari, Poggio Moiano travolgente, poker dello Sporting

RIETI - Terminato un altro weekend calcistico, tiriamo le somme sui risultati delle squadre reatine nei campionati Under 17 e 16 a livello regionale e provinciale.

Under 17 regionale - girone B - XVIII giornata

Prezioso successo esterno per Cantalice (nono a 16 punti), che espugna 4-1 il campo del Futbolclub (27) grazie ai gol di Pizzoli, Bonifazi, Penta e Seguiti. «Complimenti illimitati ai miei ragazzi - dichiara il tecnico dei vincitori, Stefano Lotto - Era difficile pensare ad una prestazione del genere su un campo complesso e contro una squadra forte. Tuttavia, l'approccio è stato fantastico, da vero gruppo, che lotta in ogni allenamento della settimana per raggiungere quello che vuole. Nel secondo tempo c'è stata una perfetta gestione della gara che ci ha regalato tre punti importanti per il proseguio della stagione. Ora testa all'ostica sfida di domenica prossima contro il Settebagni terzo in classifica».

Under 16 regionale - girone B - XVIII turno

Pareggio al fotofinish per Cantalice (secondo a 43), che, con la rete di Cervelli, chiude sull'1-1 la sfida casalinga contro Palombara (14). «Non abbiamo iniziato al meglio questa gara - confessa l'allenatore biancorosso, Luigi Masci - trovando difficoltà ad esprimere il nostro gioco per via anche del posizionamento in campo degli avversari. Abbiamo tentato di creare una serie di occasioni importanti contro una formazione che ha giocato in maniera eccessivamente fisica e che è riuscita a segnare quasi alla fine del match. Da quel momento in poi, il gruppo ha avuto una grande reazione, riuscendo a trovare il pari e sfiorando addirittura la vittoria. Ringraziando il bomber dell'Ascoli Federico Dionisi per aver assistito all'incontro, andiamo avanti con la prossima partita, mantenendo il consueto carattere che ci ha contraddistinto in questa stagione».

Under 17 provinciale - Rieti (girone unico) - XII giornata

Poggio Moiano - Brictense 8-1: straordinaria prestazione dei sabini ora al secondo posto. I loro gol sono firmati da Thomas Villani (3), Fasciolo (2), Manuel Villani (2) e Paoletti.

Sporting Rieti - Amatrice 4-2: prestazione soddisfacente contro una formazione ostica per mister Toni Tempesta, che evidenzia la crescita e il buon calcio dei suoi padroni di casa, a segno con D'Antonio, Caldarelli e Di Battista.

Poggio Mirteto - Fidene 1-5: ko da archiviare rapidamente per i sabini, in rete con Sabatini.

Riano - Sant'Angelo Romano 0-2

Palombara - Nomentum 0-1

Turno di riposo per Accademia Calcio Sabina.

Risultati dei recuperi

Poggio Moiano - Amatrice 16-1: per i padroni di casa dominio assoluto grazie ai gol di Thomas Villani (4), Manuel Villani (3), Fasciolo (2), Paoletti (2), Ballerini, Braconi, Rosignoli, Bernardini e Loreti.

Riano - Sporting Rieti 4-1: rete ospite ad opera di Bianchetti.

Fidene - Amatrice 9-0

Classifica

Sant'Angelo Romano 25; Poggio Moiano, Riano 24; Fidene 23; Palombara 22; Accademia Calcio Sabina 15, Sporting Rieti 14; Nomentum 13; Amatrice 7; Poggio Mirteto 3; Brictense 2

Under 16 provinciale - Roma (girone C) - XIV turno

Dopo la vittoria in casa del San Michele (-1) per 5-2 con gol di Ismaili (2), Spognardi, Diagne e Lucentini e il ko 4-0 contro Formello (terzo a 25), il Rieti (penultimo a 6) cade in trasferta con quest'ultimo risultato contro il Nomentum (14).

Nel caso di Passo Corese, che aveva collezionato due sconfitte contro Riano (primo a 29) e Real Monterotondo (21) per 3-0, anche stavolta i bianconeri (settimi a 18), che segnano solamente con Donda, vengono piegati 4-1 dall'Academy Sport (20).