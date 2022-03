Cantalice: ko casalingo per l'Under 17 e vittoria esterna per l'Under 16

RIETI - Trascorso un nuovo fine settimana calcistico, facciamo il punto sulle gare del Cantalice nei campionati Under 17 e 16 regionali. Il bilancio del diciassettesimo turno è di una vittoria e una sconfitta.

Under 17 regionale - girone B

Ko casalingo per Cantalice (terzultimo con 13 punti), superato 5-2 dalla capolista Spes Montesacro (40). Ai biancorossi non bastano le reti di Penta e Caiazza.

«Abbiamo disputato un brutto primo tempo - dichiara il tecnico reatino, Stefano Lotto - non riuscendo ad essere aggressivi come avremmo voluto. Nella ripresa, invece, abbiamo cambiato atteggiamento, riuscendo ad acciuffare un pareggio che però non abbiamo saputo custodire. Ora pensiamo alla prossima sfida, che, come tutte le altre gare restanti, affronteremo come una finale».

Under 16 regionale - girone B

Tutt'altra situazione, fatta di sorrisi e gioia, riguarda l'U16 cantaliciana (42), che mantiene saldo il secondo posto grazie al 2-1 rifilato ai padroni del casa dell'Athletic Soccer Academy (28). Decisivi i gol di Mencarelli e Cervelli.

«Abbiamo cominciato fin da subito a giocare molto bene - afferma l'allenatore dei vincitori, Luigi Masci - riuscendo a sfruttare tutti gli spazi di un campo in cui siamo stati in grado di esprimere al meglio il nostro calcio. Dopo numerose opportunità create, siamo passati in vantaggio e, in seguito, nonostante il pareggio subito, abbiamo tenuto alto il ritmo e alla fine abbiamo trovato con coraggio il 2-1. Complimenti ai ragazzi per un'ulteriore vittoria che ci mantiene a soli due punti di distanza dalla vetta».

Campionati provinciali

Ancora fermi i tornei U17 e U16 provinciali che coinvolgono le compagini reatine. Si ripartirà nel weekend in arrivo con la dodicesima giornata.