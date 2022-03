Under 17 e 16 regionali, Cantalice mette a segno una doppietta. Fermi i tornei provinciali

RIETI - Fine settimana al top per Cantalice, vittorioso nei campionati regionali U17 e U16. Fermi, invece, i tornei provinciali delle stesse categorie, che ripartiranno nel weekend del 26 e 27 marzo.

Under 17 regionale (girone B) - sedicesima giornata

Vittoria esterna per il Cantalice di mister Stefano Lotto (13 punti), che piega 3-1 il Sabazia (16) grazie alla rete di Caiazza e alla doppietta di Volpicelli.

È proprio il tecnico dei biancorossi ad analizzare una grande prestazione dei suoi ragazzi: «Primo tempo di sostanziale equilibrio, terminato 1-1 con un paio di occasioni per parte. Nella ripresa, a mezz'ora dal termine, abbiamo subito l'infortunio del nostro portiere e siamo rimasti in inferiorità numerica per un'espulsione. Questo fatto ci avrebbe potuto creare problemi, ma, in dieci uomini e con un giocatore adattato in porta, i ragazzi sono andati oltre ogni limite, riuscendo a vincere, con sacrificio, acume tattico e molto agonismo, una partita che sembrava ormai compromessa. Un'impresa fantastica di un gruppo che non vuole mollare di un centimetro per raggiungere la salvezza. Tantissimi complimenti ai miei giocatori».

Under 16 regionale (girone B) - sedicesimo turno

Continua la straordinaria corsa del Cantalice (secondo a quota 39) verso la vetta occupata dalla Spes Montesacro (41), che continua ad essere distante solo 2 punti. Stavolta il successo arriva in casa ai danni dell'Achillea (in quinta posizione con 26 punti), superata 2-1 con i gol di De Marco e del classe 2007 Imperatori.

«Sapevamo della difficoltà del match - afferma l'allenatore dei vincitori, Luigi Masci - ma siamo stati molto determinati nel cercare di vincerlo, nonostante lo svantaggio iniziale. Dopo una prima frazione in cui la rete degli avversari ci ha un po' demoralizzato, nella ripresa abbiamo cambiato totalmente atteggiamento, segnando due gol di ottima fattura. Congratulazioni a tutta la squadra, compresi i 2007 coinvolti, senza i quali non saremmo nella posizione di classifica che ricopriamo. Ora è tempo di pensare alla prossima sfida, che affronteremo con la solita grinta che ci ha contraddistinto in questa stagione».