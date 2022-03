Under 17 e 16: doppio successo per Cantalice, vincono anche Poggio Moiano, Poggio Mirteto e Passo Corese

RIETI - Archiviato nel weekend il set di gare della quindicesima giornata dei campionati Under 17 e 16 regionali e dell'undicesimo turno degli Under 17 e 16 provinciali. Tra le reatine, doppio successo per Cantalice, che trova i tre punti proprio come Poggio Moiano, Poggio Mirteto e Passo Corese.

Under 17 regionale (girone B)

Bella vittoria casalinga per Cantalice (undicesimo a 13 punti), che supera 2-0 l'Acquacetosa (14) grazie alle reti di Penta e Caiazza. «Ottima prestazione da parte dei ragazzi - dichiara il tecnico dei biancorossi, Stefano Lotto - La posta in palio era alta, ma ero fiducioso vedendo in che modo i ragazzi avevano affrontato la settimana di preparazione alla gara. La squadra sta assimilando tutti i concetti che sto cercando di trasmetterle e ha raggiunto un'organizzazione tale da poter fare punti con chiunque. Adesso testa bassa e lavorare, soprattutto perché la strada verso l'obiettivo salvezza è ancora lunga».

Under 16 regionale (girone B)

Continua alla grande la stagione del Cantalice (secondo a 36 punti, a - 2 dalla vetta occupata dallo Sporting Montesacro), stavolta corsaro 3-1 sul campo del fanalino di coda Flaminia Civita Castellana (5). «Un match complesso come previsto - confessa l'allenatore della formazione ospite, Luigi Masci - Abbiamo giocato contro un avversario che si è dimostrato molto aggressivo e determinato, in un campo su terra a cui non siamo apparsi subito a nostro agio. Appena siamo riusciti a impostare il nostro gioco, siamo passati in vantaggio su calcio di rigore grazie a Faraglia, ma, in seguito, abbiamo presto subito il pareggio. Nella ripresa, complici anche alcuni cambi, siamo andati sul 2-1 con Di Marco, per poi chiudere i conti con Rosati. Una vittoria preziosa, soprattutto alla luce del pari della capolista, ora avanti a noi solamente di due lunghezze».

Under 17 provinciale - Rieti (girone unico)

Sporting Rieti - Poggio Moiano 1-4: ospiti che calano il poker e convincono grazie alle reti di Ballerini (2), Fasciolo e Paoletti. Dall'altra parte l'unico gol degli ospiti, che parlano di risultato bugiardo, è ad opera di Inches.

Poggio Mirteto - Brictense 3-1: prima vittoria in campionato per i ragazzi di mister Andrea Di Battista. Decisivi i gol di Suica, Carosi e Di Giacobbe.

Palombara - Accademia Calcio Sabina 2-1: ko esterno per il gruppo guidato da Daniele Valenti: l'unica rete dei biancoazzurri è firmata da Colafigli.

Amatrice - Nomentum 1-1

Riano - Fidene 4-3

Riposo per Sant'Angelo Romano

Classifica

Sant'Angelo Romano, Palombara 22; Riano 21; Poggio Moiano 18; Fidene 17; Accademia Calcio Sabina 15; Sporting Rieti 11; Nomentum 10; Amatrice 7; Poggio Mirteto 3; Brictense 2

Under 16 provinciale - Roma (girone C)

Termina 3-1 per Passo Corese (quarto a 18 punti) il derby in casa di un Rieti (3) molto rimaneggiato per numerose assenze. L'unica rete amarantoceleste è realizzata da Saburri.