Under 17 e 16: Cantalice in chiaroscuro, cinquina Accademia, tris Poggio Moiano

RIETI - Con il fine settimana alle spalle, facciamo il punto sui risultati delle squadre reatine nella quattordicesima giornata dei campionati Under 17 e 16 regionali e nel decimo turno dell'Under 17 e 16 a livello provinciale.

Under 17 regionale - girone B

Sconfitta esterna per Cantalice (10 punti), superato 2-0 dalla Boreale Don Orione (quarta a 28). «Un'altra buona prestazione in casa di una grande squadra che gioca un ottimo calcio - dichiara il tecnico degli ospiti, Stefano Lotto - Nonostante ciò, sullo 0 a 0, a 30 minuti dal termine, abbiamo avuto la clamorosa occasione per sbloccare il match, ma, in seguito, due calci piazzati ci hanno condannato ad un ko che, pur lasciandoci l'amaro in bocca, ci ha dato la certezza di potercela giocare con tutti. Ora ricarichiamo le energie e prepariamo la sfida di domenica che diventa il primo nodo cruciale per la nostra stagione».

Under 16 regionale - girone B

Prosegue a gonfie vele il percorso del Cantalice (secondo a quota 33), vincitore 3-1 ai danni di Petriana (23). Luigi Masci, mister dei biancorossi, riassume così il buon match dei suoi ragazzi: «Un avversario che, per noi, si è riconfermato il più ostico dal punto di vista tecnico, esattamente come nel girone d'andata. Siamo entrati in campo con un po' di presunzione, subendo un gol e rischiando anche di andare sotto di 2 reti. In seguito, grazie ad alcune modifiche di modulo, siamo riusciti a chiudere la prima frazione sul 2-1 con Faraglia e Cervelli. Nella ripresa abbiamo gestito bene il vantaggio, siglando il 3-1 con un ottimo Cervelli. Complimenti a tutti i ragazzi per la reazione».

Under 17 provinciale - Rieti (girone unico)

Poggio Moiano - Poggio Mirteto 3-0: prestazione convincente per i ragazzi di mister Fasciolo, a segno con Ballerini, Sciarpelletti e Thomas Villani.

Accademia Calcio Sabina - Amatrice 5-2: risultato casalingo prezioso per i biancoazzurri, in gol con Salari (2), Di Pietro, Dibartolo e Colafigli.

Nomentum - Sporting Rieti 2-2: buon punto fuori casa per i ragazzi di Toni Tempesta, in rete con Cavalli e Bianchetti.

Sant'Angelo Romano - Palombara 2-1

Brictense - Riano 1-2

Riposo per Fidene

Classifica

Sant'Angelo Romano 22; Palombara 19; Riano 18; Fidene 17; Poggio Moiano, Accademia Calcio Sabina 15; Sporting Rieti 15; Nomentum 9; Amatrice 6; Brictense 2; Poggio Mirteto 0

Under 16 provinciale - girone C (Roma)

Turno di riposo osservato da Passo Corese (quinto con 15 punti), mentre il Rieti (penultimo a 3) crolla 6-1 nella tana del Sant'Angelo Romano (8). L'unico gol degli amarantocelesti è realizzato da Diagne.