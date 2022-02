Under 17 e 16: Poggio Moiano fa cinquina, Sporting corsaro, un pari per Cantalice

RIETI - Nel weekend si sono chiuse le gare della tredicesima giornata dei campionati Under 17 e 16 regionali e del nono turno dell'Under 17 e 16 provinciale. Fine settimana complessivamente amaro per le squadre reatine.

Under 17 regionale - girone B

Ko fuori casa per Cantalice (10 punti), superato 2-0 dalla capolista Fiano Romano (34). «Raccontare ed analizzare questa partita resta difficile. Abbiamo creato tre palle gol clamorose sul punteggio di 0 a 0, colpendo un palo e sviluppando anche trame di qualità - dichiara il tecnico degli sconfitti, Stefano Lotto - Purtroppo siamo stati puniti alla prima palla inattiva concessa. Nel secondo tempo c'è stato equilibrio e abbiamo provato in tutti i modi a pareggiarla. A cinque minuti dal termine su rigore gli avversari hanno raddoppiato. Usciamo a testa altissima di fronte alla prima della classe e questo ci deve dare forza e consapevolezza in vista del girone di ritorno».

Under 16 regionale - girone B

Termina 0-0 il big match tra Cantalice (secondo a 30) e Spes Montesacro (prima della classe a 34). Luigi Masci, mister del team reatino, commenta così la gara: «Un pareggio molto soddisfacente, che ha reso felice tutta la società. I ragazzi hanno dimostrato di sapersi giocare la partita contro un avversario di importante valore. Durante la sfida, si è visto un grande calcio, per cui faccio i complimenti al mio gruppo per aver affrontato con un carattere straordinario la gara finora più importante della stagione. Il lavoro di ciascuno dei giocatori, da agosto ad oggi, sta dando molti frutti».

Under 17 provinciale - Rieti

Riano - Poggio Moiano 1-5: prova superlativa della squadra sabina, a segno con Ballerini e le doppiette di Fasciolo e Villani.

Poggio Mirteto - Sporting Rieti 0-1: vittoria importante per la formazione di mister Toni Tempesta. Il gol decisivo è realizzato da D'Antonio.

Amatrice - Sant'Angelo Romano 0-2

La gara tra Nomentum e Accademia Sabina si era già giocata lo scorso 5 febbraio ed era terminata 2-0 per gli ospiti.

Palombara - Fidene 1-2

Riposo per Brictense

Classifica

Palombara, Sant'Angelo Romano 19; Fidene 17; Riano 15; Poggio Moiano, Accademia Sabina 12; Sporting Rieti 10; Nomentum 8; Amatrice 6; Brictense 2, Poggio Mirteto 0

Under 16 provinciale - Roma (girone C)

Turno di riposo osservato dal Rieti (3), mentre Passo Corese (15) perde 2-1 nella tana del Formello (15), con cui al momento continua a condividere il terzo posto in classifica. Ai bianconeri non basta la rete di Onofri.