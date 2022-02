Under 17 e 16, sorridono Cantalice, Accademia Calcio Sabina e Passo Corese

RIETI - È ripartito il calcio giovanile, protagonista nel weekend anche con le gare della dodicesima giornata dell'Under 17 e 16 regionale e dell'ottavo turno dell'Under 17 e 16 provinciale. Tra le reatine che sorridono, non mancano Cantalice, Accademia Calcio Sabina e Passo Corese.

Under 17 regionale (girone B)

Vittoria con un 3-0 a tavolino per Cantalice (10): gli ospiti dell'Eretum Monterotondo (ultimi a quota 0) non si presentano, regalando ai biancorossi tre punti preziosi in ottica salvezza.

Under 16 regionale (girone B)

Ancora un successo per uno straordinario Cantalice, che, grazie alla rete di Del Sole, supera 1-0 il Club Olimpico Romano (15) e consolida il secondo posto con 29 punti. Nel weekend in arrivo, la squadra reatina affronterà la capolista Spes Montesacro, al momento distante soltanto 4 lunghezze. «Come previsto, si è trattato di una gara difficile - dichiara Luigi Masci, tecnico dei vincitori - ma i ragazzi l'hanno affrontata con grande personalità. Abbiamo creato numerose occasioni, riuscendo a sbloccare il match prima della pausa. Nella ripresa, complice anche un anomalo caldo, abbiamo un po' rallentato il ritmo, continuando però a difenderci con attenzione. Si può dire che quella del weekend è stata una vittoria che conferma la crescita costante della squadra, pronta ora ad affrontare, sabato pomeriggio, la testa di serie del girone».

Under 17 provinciale (Rieti, girone unico)

Poggio Mirteto - Riano Calcio 2-3: rientro in campo sfortunato per i sabini, a segno con Carosi e Di Giacobbe.

Sporting Rieti - Accademia Calcio Sabina 1-2: vittoria importante per il gruppo di mister Daniele Valenti, in gol con Di Pietro e Dibartolo. Per i padroni di casa, invece, non basta la rete di Caldarelli.

Rinviata Fidene - Amatrice

Brictense - Palombara 0-2

Sant'Angelo Romano - Nomentum 3-0

Riposo per Poggio Moiano

Classifica

Palombara 19; Sant'Angelo Romano 16; Riano 15; Accademia Calcio Sabina 12; Poggio Moiano 9; Nomentum 8; Sporting Rieti 7; Amatrice 6; Brictense 2; Poggio Mirteto 0

Under 16 provinciale (Roma, girone C)

Grazie alla doppietta di Silvestri e al gol di Onofri, Passo Corese espugna il campo del Nomentum (11) e si piazza al terzo posto con 18 punti, a - 1 dalla vetta occupata dall'Accademia Sporting Roma.

Rinviata, invece, la sfida della penultima posizione tra San Michele Sporting Club (3) e Rieti (3). Amarantocelesti ancora alle prese con una serie di casi di coronavirus.