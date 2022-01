Under 17 e 16, Cantalice ne fa 3 ma non bastano, due gare sospese causa maltempo. Ora lo stop

RIETI - Squadre reatine? Per loro un ko, un rinvio e due sospensioni con successivo posticipo a data da destinarsi nel weekend da poco trascorso, in cui erano in programma le gare dell'undicesima giornata dei campionati Under 17 e Under 16 regionali e due match di recupero dell'Under 17 provinciale.

Under 17 regionale (girone B)

Nonostante le reti di Pizzoli, Ceccarelli e Seguiti, Cantalice (7 punti) cade 5-3 sotto i colpi dei padroni di casa della Spes Artiglio (11). «A causa di infortuni, quarantene e Covid, durante le vacanze natalizie non siamo riusciti ad allenarci nel modo migliore - dichiara il tecnico biancorosso, Stefano Lotto - e ciò purtroppo si è visto anche nel primo tempo della sfida. Nella ripresa, abbiamo reagito con carattere e, pur non essendo riusciti a portare a casa un risultato soddisfacente, siamo apparsi sicuramente più convincenti».

Under 16 regionale (girone B)

Su richiesta degli ospiti, rinviata a data da destinarsi la partita fra Cantalice (secondo a quota 23) e Futbolclub (10).

Under 17 provinciale - Rieti (girone unico)

Incredibile ma vero: dopo la sospensione e il rinvio dell'incontro tra Riano e Sporting Rieti dello scorso dicembre per infortunio dell'arbitro, nel fine settimana è stato il maltempo a costringere il direttore di gara a interrompere il match e a posticiparlo di nuovo a data da destinarsi. Ciò significa che lo Sporting Rieti dovrà recarsi per la terza volta a Riano a giocare una sfida che ripartirà - come da regolamento - dal primo minuto.

Le condizioni atmosferiche non ottimali hanno poi bloccato, sul 5-1 per i padroni di casa, anche l'altra partita di recupero tra Poggio Moiano e Amatrice. Pure in questa occasione, la gara è stata rinviata a data da destinarsi e dovrà ripartire dal primo minuto sullo 0-0. Per i sabini, un danno e una beffa.

La classifica al momento

Palombara 16; Fidene 14; Sant'Angelo Romano 13; Riano 12; Poggio Moiano 9; Nomentum (-1) 8; Sporting Rieti 7; Accademia Calcio Sabina, Amatrice 6; Brictense (-1) 2; Poggio Mirteto 0

La sospensione dei campionati giovanili

Ora i tornei giovanili si fermeranno fino al 30 gennaio compreso per consentire alle squadre partecipanti di ottemperare alle nuove disposizioni in materia di prevenzione dal contagio da Covid-19. Dal 10 gennaio, tra le varie novità da parte del Governo, è entrato in vigore l'obbligo del Green Pass Rafforzato per lo svolgimento delle attività degli sport di squadra, anche se effettuate all'aperto, per i maggiori di 12 anni. Questo obbligo riguarda anche le sedute degli allenamenti, che quindi ora possono essere svolte solo dagli atleti in possesso della predetta certificazione verde.