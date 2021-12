Under 17 e 16, doppio successo per il Cantalice. Amatrice e Rieti sconfitte nei recuperi

RIETI - Nel weekend da poco trascorso, Cantalice ottiene due preziosi successi nei campionati regionali Under 17 e 16. Fermi per la pausa natalizia i tornei provinciali delle due stesse categorie: nel fine settimana si sono, infatti, giocati solo due recuperi, persi da Amatrice e Rieti.

Under 17 regionale (girone B)

Nella tana del Grifone Gialloverde (4 punti), un Cantalice travolgente si impone 8-0 grazie alla tripletta di Ceccarelli, alla doppietta di Volpicelli e ai gol di Pizzoli, Maioli e Braconi. «Grande prestazione dei ragazzi in una partita molto importante - afferma il tecnico dei biancorossi, Stefano Lotto - Ci siamo mossi molto bene sia nella distribuzione della palla, sia nella fase di non possesso, riuscendo ad effettuare 90 minuti di alto livello tecnico-tattico. Sono dunque soddisfatto dell'atteggiamento mostrato dai ragazzi da quando sono arrivato sulla loro panchina. Adesso cercheremo di lavorare bene durante la sosta per farci trovare pronti per la seconda parte di stagione».

Under 16 regionale (girone B)

Tra le mura amiche, Cantalice (secondo a 23) si impone 2-0 su Settebagni (5). Decisive le reti di Cervelli e Faraglia. Luigi Masci, allenatore dei vincitori, commenta così il match del suo gruppo: «I ragazzi hanno approcciato al meglio la gara, creando occasioni e gestendo con attenzione gli eventuali pericoli. Dopo la sconfitta della scorsa settimana, la squadra ha dimostrato di voler reagire subito, facendo vedere il proprio carattere e la propria determinazione a dare il massimo. Chiudiamo la prima parte della stagione al secondo posto, ma c'è ancora molto da lavorare in vista della restante parte di campionato, che saremo tenuti ad affrontare con la giusta motivazione».

Under 17 provinciale - Rieti (girone unico)

Nel recupero della quarta giornata, Amatrice (6) viene sconfitto 10-1 nella tana del Riano (12). Ad eccezione di due recuperi che si svolgeranno il 9 gennaio, le squadre torneranno in campo per l'ottavo turno domenica 16.

Under 16 provinciale - Roma (girone C)

Risultato negativo per il Rieti (3), battuto 3-0 in casa dall'Accademia Sporting Roma capolista (18). Anche in questo torneo le gare ripartiranno a pieno il 16 gennaio.