Under 17 e 16: doppia sconfitta per Cantalice, vince Passo Corese, pari Poggio Moiano

RIETI - Archiviate nel weekend quasi tutte le sfide della nona giornata dei campionati Under 17 e Under 16 regionali e del settimo turno degli Under 17 e Under 16 provinciali. Fine settimana avaro di risultati positivi per le squadre reatine.

Under 17 regionale (girone B)

Contro gli ospiti dell'Athletic Soccer Academy (15 punti), Cantalice (4) cade 3-2. Per la squadra reatina, ora allenata da Stefano Lotto che sostituisce David Martellucci, gol di Penta e Miluzzi. «I ragazzi hanno giocato un primo tempo di buon livello - afferma lo stesso Lotto - e ciò è confermato dal fatto che, dopo il vantaggio, hanno lavorato molto bene in fase di non possesso, lasciando pochi spazi agli avversari. Nella seconda frazione, dopo il pareggio su un calcio di rigore concesso molto ingenuamente, la squadra ha subito il colpo a livello psico-fisico ed è andata in difficoltà, per poi riuscire fuori negli ultimi dieci minuti provando in tutti modi a pareggiare il match. Purtroppo volevamo dare continuità al risultato di domenica scorsa, ma non ci siamo riusciti e adesso ci prepariamo all'importante gara di domenica prima della sosta».

Under 16 regionale (girone B)

Arriva un ko per Cantalice (secondo a 20), superato, nonostante i gol di 3-2 in trasferta da Cesano (18). Luigi Masci, mister degli sconfitti: «Purtroppo abbiamo approcciato male la gara e siamo stati penalizzati anche dal fatto che abbiamo giocato controvento. Dopo otto minuti, siamo andati sotto 2-0 e, pur provando a reagire, abbiamo subito pure la terza rete. Nella ripresa, dopo il gol dell'1-3 e un rigore sbagliato, abbiamo accorciato ulteriormente le distanze, ma non è bastato. Al di là di ciò, i ragazzi si sono impegnati come sempre e quindi sotto con la prossima sfida prima delle vacanze di Natale».

Under 17 provinciale (Rieti, girone unico)

Palombara - Poggio Moiano 3-3: per i sabini, man of the match è sicuramente Matteo Fasciolo, autore di una tripletta.

Accademia Calcio Sabina - Sant'Angelo Romano 1-2: il gol dei padroni di casa è realizzato da D'Abbondanza.

Nomentum - Fidene 0-3

Sospesa, al 9 minuto del secondo tempo per infortunio dell'arbitro, e rinviata a data da destinarsi la sfida tra Riano e Sporting Rieti.

Rinvio anche per Amatrice - Brictense.

Riposo per Poggio Mirteto

Classifica

Palombara 16; Fidene 14; Sant'Angelo Romano 13; Riano, Nomentum, Poggio Moiano 9; Sporting Rieti 7; Accademia Sabina 6; Amatrice, Brictense 3; Poggio Mirteto 0

Under 16 provinciale (Roma, girone C)

Posticipata al 19 dicembre la partita tra Rieti (3) e Accademia Sporting Roma (15), mentre prosegue la striscia positiva di Passo Corese (15, a - 3 dalla vetta occupata da Riano) che piega 1-0 in casa Sant'Angelo Romano grazie alla rete di Simonetti.