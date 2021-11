Under 17 e 16, Cantalice sorride a metà, fanno bottino pieno Accademia, Amatrice, Rieti e Passo Corese

RIETI – Nel weekend si è concluso il set di partite relative al settimo turno dei campionati Under 17 e 16 regionali e alla quinta giornata degli Under 17 e 16 provinciali. Tra le squadre reatine, Cantalice sorride a metà, mentre Accademia Calcio Sabina, Amatrice, Rieti e Passo Corese fanno bottino pieno.

Under 17 regionale (girone B)

Ancora un risultato negativo per Cantalice (1), superato 4-6 dagli ospiti del Real Testaccio (12). Per i biancorossi, non bastano la doppietta di Campanelli e i gol di Caiazza e Pizzoli. «Complimenti alla squadra avversaria per la gara disputata. Dopo una prima frazione terminata 1-1 - dichiara il tecnico degli sconfitti, David Martellucci - nella ripresa abbiamo concesso troppe occasioni e siamo stati puniti. Purtroppo, sebbene vi siano elementi positivi su cui lavorare, continuiamo a far fronte con distrazioni e sensazioni d'ansia che non ci stanno consentendo di giocare in maniera lucida. Ora, dobbiamo provare a invertire la rotta. Ne abbiamo bisogno soprattutto a livello psicologico».

Under 16 regionale (girone B)

Continua la cavalcata del Cantalice, che batte 3-1 i padroni di casa dell’Acquacetosa (8) e si mantiene saldo al secondo posto con 17 punti. Decidono la doppietta di Cervelli e una rete di Metolli. Luigi Masci, allenatore dei biancorossi, commenta così il match: «Una gara complessa, in un campo d'erba naturale che, a causa della pioggia, ha penalizzato un po' la nostra costruzione del gioco dal basso. Chiuso il primo tempo sull'1-0, nella ripresa gli avversari, rimasti in 10, hanno approfittato del nostro calo di attenzione e hanno trovato il pari. In seguito, però, abbiamo continuato ad attaccare e siamo riusciti a tornare di nuovo in vantaggio, grazie anche ai ragazzi 2007 convocati a causa di diverse assenze di giocatori più grandi. Complimenti, quindi, a tutti i miei giocatori per il carattere dimostrato sul terreno di gioco».

Under 17 provinciale (Rieti, girone unico)

Accademia Calcio Sabina – Brictense 7-0: prestazione superlativa della squadra di mister Daniele Valenti, a segno con D’Abbondanza (2), Colafigli, Salari, Dibartolo, Liturri e Pellegrini.

Amatrice – Poggio Mirteto 3-2: per la formazione ospite, inutili le reti realizzate da Di Paolo e Di Giacobbe.

Nomentum – Poggio Moiano 3-2: i gol della squadra sabina sono ad opera di Fasciolo e Villani Thomas.

Palombara – Riano 1-0

Sant’Angelo Romano – Fidene 3-1

Turno di riposo per lo Sporting Rieti.

Classifica

Palombara 12; Sant’Angelo Romano 10; Riano 9; Poggio Moiano, Fidene 8; Accademia Calcio Sabina, Nomentum 6; Sporting Rieti 4; Amatrice, Brictense 3; Poggio Mirteto 0

Under 16 provinciale (Roma, girone C)

Successi importanti per Rieti e Passo Corese: la prima (3) si impone 2-1 in casa contro la Grifo Academy (4) grazie alle reti di Conti e Batista Oliveira, mentre la seconda (9) vince di misura 1-0 sugli ospiti del San Michele Sporting Club (3), piegati dal gol decisivo di Simonetti.