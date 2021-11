Under 17, poker del Poggio Moiano. Under 16, Cantalice travolgente

RIETI - Nel fine settimana da poco trascorso si sono svolte le partite del sesto turno dei campionati Under 17 e 16 regionali e della quarta giornata degli Under 17 e 16 provinciali. Ancora luci ed ombre per Cantalice in un weekend molto positivo per Poggio Moiano.

Under 17 regionale (girone B)

Ko fuori casa per il Cantalice (1), superato 2-0 da Settebagni (12). «Continua il nostro momento negativo - dichiara il tecnico biancorosso, David Martellucci - ma, lavorando con pazienza, porteremo presto a casa risultati più gratificanti. Anche in questa occasione, infatti, la squadra ha dimostrato di poter affrontare a testa alta tutti gli avversari e di poter esprimere un proprio gioco. In questo weekend non siamo stati precisi sotto porta e abbiamo lasciato qualche spazio di troppo ai padroni di casa. Dobbiamo ripartire da queste mancanze in vista della prossima gara».

Under 16 regionale (girone B)

Tra le mura amiche, Cantalice batte 8-4 il Sabazia (6) e mantiene saldo il secondo posto con 14 punti. Decidono la doppietta di Iacoboni e i gol di Rosati, De Marco, Palombi, Cervelli, D'Angeli e Metolli. «Dopo un inizio sottotono - commenta l'allenatore dei vincitori, Luigi Masci - abbiamo preso in mano la partita, riuscendo con pazienza e caparbietà a ribaltare i due gol subiti. In seguito, complici anche un cambio di modulo e ottime giocate, abbiamo allungato le distanze, consentendo agli avversari solo di ridurre minimamente lo svantaggio. Sono molto soddisfatto della prestazione complessiva del gruppo, che continua a crescere in maniera costante. Inoltre, ringrazio il mister degli ospiti e l'intera società Sabazia per i loro complimenti nei nostri confronti a fine gara».

Under 17 provinciale - Rieti (girone unico)

Poggio Moiano - Accademia Calcio Sabina 4-0: ottima prestazione della squadra di casa, a segno con Fasciolo (2), Villani Thomas e Ballerini.

Sporting Rieti - Fidene 2-2: buon punto della squadra reatina, in gol con Cavalli e Bianchetti.

Poggio Mirteto - Nomentum 0-2

Brictense - Sant'Angelo Romano 1-4

Rinviata al 19 dicembre la sfida tra Riano e Amatrice.

Riposo per Palombara.

Classifica

Palombara, Riano 9; Poggio Moiano, Fidene 8; Sant'Angelo Romano 7; Sporting Rieti 4; Accademia Calcio Sabina, Nomentum, Brictense 3; Poggio Mirteto, Amatrice 0

Under 16 provinciale (Roma, girone C)

Risultati negativi per le due reatine in questo raggruppamento: il Rieti (0) cade 3-0 nella tana dell'Academy Sport (6), mentre Passo Corese (6) viene sconfitto 2-0 dall'Accademia Sporting (capolista a quota 12).