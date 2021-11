Under 17 e 16: Cantalice in chiaroscuro, ok Accademia Calcio e Passo Corese

RIETI - Con il weekend trascorso, vanno in archivio la quinta giornata dei campionati Under 17 e 16 regionali e il terzo turno degli Under 17 e 16 provinciali. Una vittoria e una sconfitta per Cantalice in un fine settimana in cui trovano i tre punti anche Accademia Calcio Sabina e Passo Corese.

Under 17 regionale (girone B)

Nonostante il gol di Seguiti, arriva un ko casalingo per Cantalice (1), superato 2-1 dal Futbolclub (capolista a quota 15 insieme alla Spes Montesacro). «Contro una delle due squadre che è prima in classifica - dichiara il tecnico degli sconfitti, David Martellucci - abbiamo dominato tutto il primo tempo, riuscendo anche a passare in vantaggio. Nella ripresa abbiamo sfiorato il raddoppio dopo pochi minuti, ma gli avversari sono venuti pian piano fuori e, sfruttando un nostro calo fisico, hanno prima pareggiato al 26’ e poi raddoppiato 10 minuti più tardi. Sul finale abbiamo sprecato l’ennesima finalizzazione e siamo rimasti a bocca asciutta pure stavolta. Dobbiamo ripartire dalla prestazione del primo tempo senza permetterci successivi cali. Solo così potremo iniziare a vincere».

Under 16 regionale (girone B)

Un Cantalice inarrestabile travolge 6-1 in trasferta Palombara (ultima a 2) e si piazza al secondo posto in classifica con 11 punti. Per i biancorossi, doppiette di Cervelli e Mencarelli che si sommano alle reti di Rosati e Del Sole. Luigi Masci, allenatore dei vincitori: «Gara approcciata bene, nella quale siamo passati subito in vantaggio. Nella ripresa, dopo aver subito un pareggio in maniera ingenua, abbiamo attaccato moltissimo, giocando con rabbia, grinta e grande determinazione. Molto belli, in particolare, gli ultimi nostri due gol. Al di là di ciò, questo successo ci garantisce continuità, che dobbiamo mantenere grazie anche al fatto che la squadra è composta da un buon numero di giocatori dello stesso livello tecnico, che finora hanno saputo dare il meglio di sè stessi».

Under 17 provinciale (Rieti, girone unico)

Accademia Calcio Sabina - Poggio Mirteto 4-2: da una parte doppietta di Colafigli e gol di Di Bartolo e Salari, dall'altra non bastano le reti di Suica e Sabatini.

Sant'Angelo Romano - Poggio Moiano 3-3: i gol della formazione ospite sono di Villani Thomas (2) e Fasciolo.

Palombara - Sporting Rieti 5-0

Fidene - Brictense 11-0

Nomentum - Riano 1-5

Riposo per Amatrice.

Classifica

Palombara, Riano 9; Fidene 7; Poggio Moiano 5; Sant'Angelo Romano 4; Brictense, Sporting Rieti, Accademia Calcio Sabina 3; Nomentum, Poggio Mirteto, Amatrice 0

Under 16 provinciale (Roma - Girone C)

Grazie alle reti di Marra e Mancini, Passo Corese (6) supera 2-1 Fidene (6), mentre il Rieti (0) cade 2-5 contro il Real Monterotondo Scalo (3). Inutili, in questa ultima gara, i due gol di Batista.