Under 16 regionale: il girone e il calendario del Cantalice

RIETI – Nuova stagione in arrivo per l’U16 del Cantalice, che anche quest’anno parteciperà al campionato regionale. La squadra reatina farà parte del raggruppamento B, composto da altre 13 compagini romane. Fischio d’inizio previsto per sabato 24 ottobre, quando inizierà il girone d’andata che durerà fino al 6 febbraio. Dal fine settimana successivo partiranno, invece, le gare di ritorno, che si concluderanno il 15 maggio.

Prima della sospensione dello scorso campionato, in questa competizione Cantalice aveva ottenuto il quarto posto della classifica con 42 punti.

Il girone B

Achillea 2002, Acquacetosa Centro Calcio, Athletic Soccer Academy, Club Olimpico Romano, Settebagni Calcio Salario, Tor Lupara, Cesano, Eretum Monterotondo, Futbolclub, Grifone Gialloverde, Palombara, Sabazia Calcio, Spes Montesacro.

Il calendario dei reatini

I giornata (andata: 24/10; ritorno: 13/2)

Cantalice – Futbolclub

II giornata (31/10; 20/2)

Sabazia Calcio – Cantalice

III giornata (7/11; 27/2)

Cantalice – Eretum Monterotondo

IV giornata (14/11; 6/3)

Spes Montesacro – Cantalice

V giornata (21/11; 13/3)

Cantalice – Tor Lupara

VI giornata (28/11; 20/3)

Settebagni Calcio Salario – Cantalice

VII giornata (5/12; 27/3)

Cantalice – Achillea 2002

VIII giornata (12/12; 10/4)

Grifone Gialloverde – Cantalice

IX giornata (19/12; 17/4)

Acquacetosa Centro Calcio – Cantalice

X giornata (16/1; 24/4)

Cantalice – Club Olimpico Romano

XI giornata (23/1; 1/5)

Athletic Soccer Academy – Cantalice

XII giornata (30/1; 8/5)

Cantalice – Palombara

XIII giornata (6/2; 15/5)

Cesano – Cantalice

