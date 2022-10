Under 16 regionale: Cantalice si prepara all’esordio. Pezzotti: «I ragazzi sono molto uniti fra loro»

RIETI – L’Under 16 del Cantalice è pronta a dire la sua nel girone B di un nuovo campionato regionale, che prenderà il via in questo fine settimana con la gara casalinga di sabato pomeriggio, alle 15, contro la Ledesma Academy. Un torneo complesso ma stimolante per i biancorossi che, sotto la guida del tecnico Lorenzo Pezzotti, affronteranno 13 formazioni romane, che sicuramente rappresenteranno un ottimo banco di prova per poter crescere e migliorare.

La competizione sarà composta da 26 giornate, che si giocheranno con la classica formula “andata e ritorno” e che termineranno il 22 aprile. In questi giorni il gruppo cantaliciano si sta allenando con concentrazione, dimostrando fin da subito di muoversi con coesione ed organizzazione: «Il collettivo è composto da ragazzi che sono rispettosi della loro maglia e che soprattutto sono molto uniti fra loro – afferma mister Pezzotti – La stagione che ci aspetta non sarà semplice, ma la vivremo con serenità e determinazione. L’obiettivo è disputare un buon campionato, cercando di far progredire il più possibile ogni giocatore. Sono sicuro che ciascuno di loro riuscirà ad esprimere liberamente le proprie qualità, per poi metterle a servizio dell’intera squadra».

Le avversarie del Cantalice nel girone B

Accademia Sporting Roma, Achillea 2002, Acquacetosa Centro Calcio, Athletic Soccer Academy, Atletico Vescovio, Cesano, Circolo Canottieri Roma, Club Olimpico Romano, Eretum Monterotondo, Formello, Ledesma Academy, Real Monterotondo Scalo, Riano.