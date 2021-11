Under 15 e 14: vincono Poggio Mirteto, Studentesca, Accademia Sabina e Velinia

RIETI - Nel weekend è andato avanti a pieno ritmo lo svolgimento delle gare della quinta giornata dei campionati Under 15 e 14 regionali (gironi B) e dell'Under 15 provinciale (Rieti, raggruppamento unico). Luci ed ombre per Cantalice in un fine settimana molto positivo per Poggio Mirteto, Studentesca, Accademia Sabina e Velinia.

Under 15 regionale (girone B)

Sconfitta in trasferta per il Cantalice (6), superato 2-0 dal Montespaccato (secondo a quota 13). «Purtroppo, dopo 2 minuti, abbiamo subito un gol da 30 metri che ha condizionato molto la nostra strategia di gioco - dichiara il tecnico dei biancorossi, Stefano Lotto - Nonostante ciò, abbiamo comunque cercato nell'immediato il pareggio, alzando il baricentro e colpendo anche un palo. In seguito, una volta segnato il secondo gol, gli avversari hanno abbassato il ritmo, consentendoci un maggiore possesso palla che però non ci ha portato a riaprire il match. Adesso voltiamo pagina e ci prepariamo al doppio impegno di questa settimana, prima con il recupero del mercoledì e poi con la partita di domenica».

Under 14 regionale (girone B)

Vittoria casalinga per Cantalice (seconda con 13 punti insieme alla Boreale Don Orione), che si impone 2-0 sulla Giovanni Castello grazie alle reti di Cinardi e Leonardi. Stefano Lotto, mister anche dell'Under 14, commenta così la gara: «Tre punti importanti al cospetto di una squadra ostica. Dopo un avvio contratto, siamo stati bravi a sfruttare una palla inattiva e a chiudere il primo tempo in vantaggio. Nella ripresa abbiamo legittimato la vittoria con un piglio diverso e con giocate di buona qualità, che ci hanno consentito di raddoppiare a 10 minuti dal termine. Complimenti ai ragazzi per questo ottimo avvio di campionato. Il buon lavoro, durante le varie settimane, sta dando i suoi frutti».

Under 15 provinciale (Rieti, raggruppamento unico)

Passo Corese - Poggio Mirteto 1-4: grande prestazione della squadra ospite, a segno con Rinalduzzi, Rinaldini, Tomassetti e Sechi. Dall'altra parte, inutile la rete di Sulka Iglis.

Pro Calcio Studentesca - Sporting Rieti 1-0: decisivo, per i padroni di casa, il gol di Corsi.

Accademia Calcio Sabina - Cantalice 2-1: da un lato reti di Sciamanna e Mancini, dall'altro non basta il gol di Mattei.

Poggio Moiano - Velinia 1-2: al gol dei sabini segnato da Paoletti si contrappongono le reti del successo realizzate da Fanelli e Ciotti.

Pro Fiano - Nomentum 0-6

Riposo per Rieti e Vigor Rignano Flaminio

Classifica (da cui è fuori Cantalice)

Nomentum, Poggio Mirteto 9; Rieti 6; Velinia 4; Accademia Calcio Sabina, Pro Calcio Studentesca 3; Passo Corese 1; Vigor Rignano Flaminio, Pro Fiano, Poggio Moiano e Sporting Rieti 0.